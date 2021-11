Florentino Perez ne se reposera pas dans sa tentative de permettre au Real Madrid de rivaliser avec les clubs publics. Le nouveau Santiago Bernabeu sera le joyau de l’héritage du président du Real Madrid. En développant le nouveau stade, le Président contribue à assurer la santé financière à long terme de son club bien-aimé. Dans un rapport d’El Confidencial, Perez envisage de vendre les « activités non sportives » telles que les concerts, les salons professionnels, les défilés de mode et autres événements pour 400 millions d’euros.

L’accord a été conclu avec un fonds de capital-investissement basé aux États-Unis. L’opération a été dirigée et conseillée par Key Capital, une société d’investissement privée basée en Espagne dont Florentino a une longue histoire d’affaires. Key Capital a participé à la sécurisation du financement de la Super League européenne et a été partenaire du redéveloppement du nouveau Santiago Bernabeu. Selon un rapport de ., l’associé franco-marocain Anas Laghrari, qui était sur le point d’être nommé secrétaire général de la Super League européenne, est partenaire de Key Capital. Laghari est le fils d’un ancien collègue d’affaires de Florentino Perez des années 1980 où ils ont travaillé ensemble sur des projets ACS (entreprise de construction de Florentino).

Il n’est pas clair si l’investissement de 400 millions d’euros de la société basée aux États-Unis sera payé d’avance ou sur plusieurs années en plusieurs versements, mais dans tous les cas, il améliore les flux de trésorerie immédiats du club et le met dans une meilleure position pour déployer des capitaux pour l’acquisition de joueurs, les frais de personnel, les autres nouvelles entreprises et les frais généraux.

Le club a déjà un accord en place avec la société américaine Legends International, qui supervise la stratégie de vente au détail et numérique et lancera un nouveau magasin de club dans le cadre des rénovations de Santiago Bernabeu. Legends est une entreprise qui a travaillé avec les Yankees de New York et les Cowboys de Dallas et qui appartient à une société d’investissement, Sixth Street, qui ont été les premiers investisseurs d’AirBnB. Le Real Madrid et Legends travaillent ensemble pour « créer des expériences innovantes, rentables et axées sur les fans ». L’une des principales priorités du club pour le nouveau stade est de créer une expérience immersive qui attire les consommateurs et génère des revenus en dehors des jours de match généraux.

En plus de l’accord avec Legends International, le club a transféré une partie de ses droits de parrainage à la société d’investissement américaine Providence, en échange de 200 millions d’euros sur quatre saisons. Associez tous ces accords aux conditions de financement entre JP Morgan et le Real Madrid pour le réaménagement du stade et il est clair que le club a fait un travail formidable en s’associant à des alliés stratégiques ainsi qu’en concluant des accords qui fournissent des liquidités stables et raisonnables. les flux. Peu de clubs, en particulier ceux qui n’appartiennent pas à des entités publiques, sortiront de la pandémie de COVID-19 aussi forts que le Real Madrid.