Le Real Madrid vendra des joueurs pour récolter des fonds pour Antonio Rudiger de Chelsea

Le Real Madrid est prêt à vendre des joueurs pour collecter des fonds et faire de la place à Antonio Rudiger alors qu’il cherche à signer le défenseur de Chelsea pour un transfert gratuit.

L’international allemand Rudiger a été un pilier de l’équipe de Chelsea au cours des cinq dernières saisons, aidant les Blues à remporter la Ligue des champions et la FA Cup depuis son transfert de 29 millions de livres sterling de Rome en 2017.

Chelsea et Thomas Tuchel veulent que Rudiger signe un nouvel accord à Stamford Bridge, mais le joueur de 28 ans hésite à écrire, son contrat actuel devant expirer l’été prochain.

Rudiger sera libre de discuter des termes avec un nouveau club en janvier et des joueurs comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont été liés à des mouvements pour le défenseur.

Selon le média espagnol AS, le Real Madrid a rejoint la course pour signer Rudiger avec le manager Carlo Ancelotti – qui est revenu au Bernabeu l’été dernier – un grand admirateur.

Raphael Varane et Sergio Ramos ont tous deux quitté Madrid récemment et Ancelotti souhaite renforcer ses options au poste d’arrière central, Rudiger étant désormais l’une des principales cibles du club.

Rudiger serait désireux de passer aux géants de la Liga Madrid, qui seraient disposés à lui offrir un salaire lucratif d’une valeur de 200 000 £ par semaine.

AS a également déclaré que le Real Madrid devrait vendre un certain nombre de grandes stars à la fin de la saison, les départs imminents de Gareth Bale, Isco et Marcelo étant prêts à lever des fonds et à faire place à quelques ajouts, dont Rudiger.

L’ancien coéquipier de Rudiger à Chelsea, Eden Hazard, devrait également quitter Madrid après son passage décevant de trois ans au Bernabeu.

Discutant des spéculations entourant son avenir, Rudiger a déclaré la semaine dernière: « Le plus important est que je me sente heureux ici.

«Je pense que si les gens le regardent, ils peuvent voir que je suis heureux. Concernant la situation du contrat, je discute avec le club. C’est pour les oreilles de personne.

«C’est comme ça que j’ai dit que ce serait après l’Euro – il y aurait des pourparlers. Il y a eu une discussion entre Marina [Granovskaia, a Chelsea director] et mon mandataire.

«Nous avons la situation où nous en sommes maintenant et je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations. Ce n’est pas dans mon esprit. Je suis concentré sur ce que je fais parce que c’est pourquoi je me réveille tous les matins.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Allemagne, Didi Hamann, a quant à lui conseillé à Rudiger de rester à Chelsea malgré les rumeurs le liant à un éloignement de Stamford Bridge.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait quitter Chelsea. Il s’est bien débrouillé en Allemagne au début de sa carrière, mais il est devenu un bien meilleur joueur depuis qu’il a déménagé à l’étranger », a déclaré Hamann. Metro.co.uk passant par FreeSuperTips.

« Je pense qu’il s’améliore beaucoup avec son jeu, mais je ne pense pas qu’il sera une option pour le Bayern Munich.

« Je ne vois pas Rudiger au Bayern Munich, je dois dire, mais s’il est disponible gratuitement, de nombreux clubs seront intéressés. Il convient à la façon dont Chelsea joue et je pense qu’il restera au club.

