Le Real Madrid veut embaucher le directeur sportif de Liverpool Michael Edwards – Rapport

Selon Miguel Delaney et Melissa Reddy de The Independent, le Real Madrid a approché Michael Edwards de Liverpool pour le convaincre de devenir directeur sportif du club.

Edwards est à Liverpool depuis dix ans et a joué un rôle essentiel dans la création d’un service de dépistage axé sur l’analyse qui est devenu célèbre pour avoir obtenu des talents sous-évalués comme Sadio Mané et Mohamed Salah.

Cela a apparemment impressionné Florentino Pérez, en particulier à la lumière des difficultés financières provoquées par COVID-19 et de la concurrence des clubs soutenus par l’État.

Apparemment, Madrid souhaite qu’Edwards continue de repérer des cibles plus jeunes et plus abordables en conjonction avec leur poursuite de superstars comme Kylian Mbappé.

Il convient de noter que Liverpool a tenté à plusieurs reprises de prolonger le contrat d’Edwards mais a échoué. Il a décidé de partir de son propre gré.

Madrid est certainement un défi différent des Reds. À Liverpool, Edwards a eu un grand contrôle pour construire un système et une culture qui ont établi des niveaux élevés de confiance avec Jürgen Klopp et son équipe d’entraîneurs, permettant un lien transparent entre le recrutement et les exigences du système tactique.

Une partie de la raison pour laquelle Mané et Salah ont explosé comme ils l’ont fait est qu’ils sont arrivés à un environnement où leurs outils pouvaient être maximisés au maximum. Ils étaient parfaits pour Klopp et Klopp était parfait pour eux.

Los Blancos n’ont pas tout à fait fonctionné comme ça dans le passé, signant en fonction du talent général plutôt que des besoins et des préférences du manager ou d’une philosophie globale.

Reste à voir si Madrid apportera des changements institutionnels pour accueillir Edwards (s’il accepte de rejoindre), mais cela ressemble certainement à un mouvement potentiel très positif à première vue.