Le Real Madrid veut vendre Jovic, s’attend à ce que l’Eintracht Frankfurt fasse une offre – rapport

in

Le Real Madrid souhaite vendre l’attaquant Luka Jovic cet été et s’attend à ce que l’Eintracht Frankfurt fasse une offre pour l’attaquant serbe, selon un rapport publié sur AS. Cependant, la partie allemande doit vendre Andre Silva avant de pouvoir travailler sur un accord pour Jovic, et bien que Silva semble être une cible pour certains clubs de Premier League, il n’a encore reçu aucune offre.

Jovic a quitté l’Eintracht Francfort il y a deux ans lorsque Madrid a décidé de dépenser 60 millions d’euros pour sa signature. Le jeune attaquant n’a pas montré son talent car il n’a pas pu obtenir de minutes pertinentes dans la capitale espagnole, même s’il convient de mentionner que son attitude n’a pas aidé. Il a encore 23 ans, mais les Blancos semblent avoir réalisé qu’il ne sera pas un joueur de calibre du Real Madrid, donc essayer de le déplacer avant que sa valeur sur le marché ne continue de baisser a du sens.

Le mandat de Jovic en tant que joueur du Real Madrid a été un énorme échec jusqu’à présent et il ne semble pas probable qu’il renverse la situation, donc le mieux que Los Blancos puisse faire est d’essayer de se débarrasser de son contrat tout en encaissant quelques millions sur un frais de transfert.