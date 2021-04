Le Real Madrid vise Haaland pour faire grimper le prix de Barcelone – rapport

Bien bien bien. Selon un rapport d’Eurosport, nos anciens amis du Real Madrid pourraient se pencher sur Erling Haaland uniquement pour faire grimper son prix. La star du Borussia Dortmund ne souhaite apparemment déménager qu’à Barcelone ou au Real Madrid. Au lieu de cela, le Real peut être en mesure de blesser ses rivaux s’ils ne sont pas très intéressés par Haaland lui-même.

Le rapport indique que même si le Real voulait Haaland pour un match de football, les exigences de la haute commission de son agent réduisent les chances de le faire entrer dans l’équipe. Cela les laisse uniquement intéressés par Haaland pour blesser le Barça.

Real a une histoire avec Mino Raiola. Le super-agent a également représenté Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma dans les négociations avec Madrid, et cela ne s’est pas très bien passé.

Si ce rapport est vrai et que Madrid n’a pas l’intention de signer Haaland et de traiter avec Raiola, alors j’espère que le groupe de Haaland et le Barça pourront parvenir à un accord raisonnable. Bien qu’avec Raiola au volant des négociations, cela semble peu probable à court terme.