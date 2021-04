Le Real Murcia B reçoit la Mar Menor

24/04/2021 à 12:24 CEST

le Real Murcie reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Mar Menor dans le Campus universitaire de Murcie lors de leur troisième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Real Murcie B Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au troisième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Carthagène B par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 36 buts en faveur et 18 contre.

Du côté des visiteurs, le Mar Menor a réussi à vaincre le Aigles 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Arrêter, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Real Murcie B. À ce jour, sur les deux matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un avec un chiffre de 28 buts en faveur et 13 contre.

En tant que local, le Real Murcie B il a perdu dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qu’il a disputé dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Mar Menor il a également échoué à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Campus universitaire de Murcie et le bilan est de deux défaites et trois nuls en faveur de la Real Murcie B. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont affronté le Real Murcie et le Mar Menor Dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est conclu sur un score de 5-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Mar Menor est en avance sur le Real Murcie B avec une différence de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 44 points au classement. Pour sa part, le Mar Menor il est troisième du tableau avec 46 points.