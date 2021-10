Le Real Murcia reçoit Alzira dans son fief

in

02/10/2021 à 18:17 CEST

Les Alzira visite ce dimanche pour Enrique Roca de Murcie se mesurer avec Real Murcie dans sa cinquième manche de la deuxième RFEF, qui débutera à 18h00.

Les Real Murcie visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la cinquième journée après avoir perdu le dernier match contre le Mar Menor par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour, avec une séquence de cinq buts pour et trois contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Alzira a été imposé à Hercule 4-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Saenz, Beli et Sésé, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Real Murcie. Avant ce match, le Alzira avait remporté l’un des quatre matchs disputés dans la deuxième RFEF cette saison, avec un chiffre de huit buts pour et quatre contre.

En tant que local, le Real Murcie il a réussi à gagner jusqu’à présent dans tous ses duels à domicile dans la deuxième RFEF. Aux sorties, le Alzira Il a un bilan de deux nuls en deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Real Murcie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

A ce jour, entre le Real Murcie et le Alzira il y a une différence d’un point dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec sept points au classement. Pour sa part, Alzira il compte six points et se classe septième dans la compétition.