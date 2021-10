Le Real Murcie remporte la victoire contre Alzira (1-0)

10/03/2021 à 20:06 CEST

Les Real Murcie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Alzira, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Enrique Roca de Murcie. Les Real Murcie est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Mar Menor par un score de 1-0. Quant à l’équipe visiteuse, le Alzira il a remporté dans son stade 4-0 son dernier match du tournoi contre le Hercule. Avec ce résultat, l’équipe murcienne est troisième, tandis que la Alzira il est dixième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Athumain à 82 minutes, terminant le match avec un score de 1-0 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Real Murcie a donné accès à France, Javi saura, Kouassi et Athumain pour Juan Fernández, Carrasco, Paul ganet et juillet, Pendant ce temps, il Alzira a donné accès à Abel, Acacia, Voyageur, Perez et Ferme pour Sésé, Beli, Saenz, Marenyà et kaiser.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Armando Ortiz et Dani Garcia, du Real Murcie et trois à kaiser, Côté et faire habituellement du Alzira.

En ce moment, le Real Murcie obtient 10 points et le Alzira avec six points.

Le lendemain de la compétition, le Real Murcie jouera contre lui Socuellamos à la maison, tandis que le Alzira affrontera à domicile contre Melilla.

Fiche techniqueLa vraie Murcie :Miguel Serna, Iván Casado, Marín, Popovici, Mario Sánchez, Armando Ortiz, Julio (Athuman, min.75), Pablo Ganet (Kouassi, min.69), Juan Fernandez (Fran García, min.54), Dani García et Carrasco (Javi Saura, min.69)Alzira :Florek, Soler, Kaiser (Cortijo, min.84), Estacio, Sesé (Abel, min.45), Garcia, Beli (Zarzo, min.55), Marenyà (Pérez, min.70), Lado, Saenz (Traver, min.55) et Chema MorenoStade:Enrique Roca de MurcieButs:Athumain (1-0, min. 82)