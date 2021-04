Le Real Oviedo B garde le pouls de Pontevedra et laisse les leaders avec une feuille blanche

25/04/2021 à 20:27 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche à Le Requexón et qui a fait face au Oviedo et à Pontevedra il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Réel Oviedo voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Coruxo par un score de 4-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Pontevedra n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Loyauté Villaviciosa. Après le match, l’équipe locale a pris la troisième place, tandis que le Pontevedra il est arrivé à la deuxième place à la fin du match.

Au cours de la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié ni le Oviedo ni lui Pontevedra ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Réel Oviedo a donné accès à Erik Aguado, Alex Suarez, Joselu, Pedro anglais Oui Steven Prieto pour Melendez, Eloy Ordonez, Bernabeu, Raul Prada Oui Cueto, Pendant ce temps, il Pontevedra a donné accès à Borja Martinez Oui Pitu pour Croix Oui Sabater.

Avec ce résultat, le Oviedo il lui reste 26 points et le Pontevedra avec 27 points.

Le lendemain, le Réel Oviedo sera mesuré avec le Guijuelo, tandis que l’équipe de Pontevedra disputera son match contre le Covadonga.

Fiche techniqueVéritable Oviedo B:Sarr, Armenteros, Ugarte, Raúl Prada (Pedro Inglés, min.74), Amez, Rober Sierra, Bernabeu (Joselu, min.74), Sandoval, Meléndez (Erik Aguado, min.66), Eloy Ordóñez (Alex Suarez, min .66) et Cueto (Steven Prieto, min.82)Pontevedra:Cortes, Xisco Campos, Churre, Zabaleta, Santi Figueroa, Cruz (Borja Martínez, min 60), Imanol García, Sabater (Pitu, min 70), Álex González, Charles et RufoStade:Le RequexónButs:0-0