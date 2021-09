Le Real Oviedo conserve les trois points après avoir battu Huesca 1-2

06/09/2021 à 23h00 CEST

Les Oviede joué et gagné 1-2 le match de lundi dernier à L’Alcoraz. Les Huesca est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du précédent duel contre Las Palmas. Du côté de l’équipe visiteuse, le Le vrai Oviede a récolté un nul nul contre lui Ténérife, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Oviedo est onzième, tandis que la Huesca il est septième à l’issue du duel.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière favorable pour le Le vrai Oviede, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Borja Baston à la 12e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Huesca, qui a mis les tables grâce à un but de Dani Escriche à 63 minutes. Mais plus tard, l’équipe d’Oviedo à la 80e minute a pris l’avantage grâce à un but de Samuel Obeng, concluant le match avec un résultat final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Huesca a donné accès à Jean Charles, Kelechi Nwakali et Enzo Lombardo pour Aldolfo Gaich, Mikel Rico et David Ferreiro, Pendant ce temps, il Oviede a donné le feu vert à Javi Mier, Borja sanchez, Gaston Brugman, Matheus Aias et Alexandre Arribas pour Viti, Luismi, Borja Baston, Samuel Obeng et Marco Sangalli Fuentes.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Aldolfo Gaich, Dani Escriche et Jorge Pulido et carton rouge à Jorge Pulido (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Luismi, Jimmy, Borja Baston, Joan Femenias et Pierre Cornud.

Avec ce résultat, le Huesca il reste six points et le Oviede avec cinq points.

Le lendemain, l’équipe de Ignace Ambriz affrontera contre Lugo, Pendant ce temps, il Le vrai Oviede Cuco Ziganda lui fera face Carthagène.

Fiche techniqueHuesca :Andrés Fernández, Julio Alberto Buffarini, Jorge Pulido, Cristian Salvador, Florian Miguel, David Ferreiro (Enzo Lombardo, min.77), Mikel Rico (Kelechi Nwakali, min.62), Jaime Seoane, Marc Mateu, Aldolfo Gaich (Juan Carlos, min.62) et Dani EscricheLe vrai Oviede :Joan Femenias, Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Costas, Pierre Cornud, Marco Sangalli Fuentes (Alejandro Arribas, min.86), Jimmy, Luismi (Borja Sanchez, min.68), Viti (Javi Mier, min.68), Samuel Obeng (Matheus Aias, min.86) et Borja Bastón (Gaston Brugman, min.76)Stade:L’AlcorazButs:Borja Bastón (0-1, min. 12), Dani Escriche (1-1, min. 63) et Samuel Obeng (1-2, min. 80)