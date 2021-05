Le Real Oviedo et le CD Mirandés font match nul 1-1 et les points sont partagés

24/05/2021 à 20h30 CEST

le Oviedo et le Mirandés à égalité à un lors du match organisé ce lundi dans le Carlos Tartière. le Vrai Oviedo est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre Vallecano Ray. De la part de l’équipe visiteuse, le CD Mirandés n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Leganes. Après le score, l’équipe à domicile était en onzième position, tandis que le Mirandés il est resté à la neuvième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe d’Oviedo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Sergio Tejera quelques minutes après le coup d’envoi, à la minute 4, terminant la première période avec un score de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe des Mirandés, qui a mis les tables avec un peu de Nais Djouahra à la 54e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Samuel Obeng, Borja Valle, Jimmy, Gustavo Blanco Oui Viti remplacer Rodri, Nahuel Leiva, Sergio Tejera, Borja Sanchez Oui Marco Sangalli Fuentes. Les changements de la CD Mirandés Ils étaient Ivan Martin, Simon Moreno, Genaro, Mohamed Ezzarfani Oui António Caballero, qui est entré par Christ Gonzalez, Alex Lopez, Juan Berrocal, Pablo Martinez Oui Nais Djouahra.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Edgar Gonzalez, Sergio Tejera Oui Rodri et par le Mirandés réprimandé Victor Meseguer.

Après cette égalité à la fin du match, le Vrai Oviedo il s’est classé onzième du tableau avec 51 points. Pour sa part, CD Mirandés avec ce point, il a obtenu la neuvième place avec 54 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Coucou ziganda fera face à Ténérife, Pendant ce temps, il CD Mirandés de José Alberto Lopez lui fera face Sabadell.

Fiche techniqueVrai Oviedo:Joan Femenias, Juanjo, Christian Fernández, Alejandro Arribas, Mossa, Marco Sangalli Fuentes (Viti, min.86), Edgar González, Sergio Tejera (Jimmy, min.62), Borja Sanchez (Gustavo Blanco, min.81), Nahuel Leiva (Borja Valle, min 62) et Rodri (Samuel Obeng, min 61)CD Mirandés:Citrons, Víctor Gomez, Dani Vivian, Juan Berrocal (Genaro, min 67), Javier Jiménez, Pablo Martínez (Mohamed Ezzarfani, min 77), Álex López (Simon Moreno, min 67), Javier Muñoz, Víctor Meseguer, Nais Djouahra (António Caballero, min 84) et Cristo González (Iván Martín, min 66)Stade:Carlos TartièreButs:Sergio Tejera (1-0, min.4) et Nais Djouahra (1-1, min.54)