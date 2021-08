Le Real Oviedo et Tenerife concluent leur confrontation à Carlos Tartiere sans but (0-0)

28/08/2021

Le à 22:12 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Carlos Tartiere et qui a affronté le Oviede et à Ténérife il s’est terminé par un nul 0-0 entre les deux prétendants. Les Le vrai Oviede a affronté le match en voulant vaincre son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Almería. Du côté de l’équipe visiteuse, le Ténérife a dû se contenter d’un nul contre lui Du vrai sportif. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Oviedo est quinzième à l’issue du match, tandis que le Ténérife est huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé en seconde période, de sorte que le duel s’est terminé sur le résultat 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Oviede de Coucou Ziganda soulagé Erik Jirka, Borja Baston, Luismi et Matheus Aias pour Viti, Marco Sangalli Fuentes, Jimmy et Samuel Obeng, tandis que le technicien du Ténérife, Luis Miguel Ramis, a ordonné l’entrée de, Intello et Alex Munoz fournir, Ruben dix et Elady Zorrilla.

L’arbitre a réprimandé Dani Calvo, Borja sanchez et Javi Mier par le Oviede déjà Michel Herrero, Image de balise Carlos Pomarès et Juan Soriano par l’équipe chicharrero.

Avec ce résultat, le Oviede il reste deux points et le Ténérife avec cinq points.

Le prochain engagement de la deuxième division pour le Le vrai Oviede est contre lui Huesca, Pendant ce temps, il Ténérife affrontera le SD Ponferradina.

Fiche techniqueLe vrai Oviede :Dani Calvo, Viti (Erik Jirka, min.69), Marco Sangalli Fuentes (Borja Bastón, min.74), Jimmy (Luismi, min.74), Borja Sanchez, Javi Mier et Samuel Obeng (Matheus Aias, min.88)Ténérife :Míchel Herrero, Ruben Diez (Nono, min.74), Elady Zorrilla (Álex Muñoz, min.88), Carlos Pomares et Juan SorianoStade:Carlos TartiereButs:0-0