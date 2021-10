11/10/2021 à 21:05 CEST

Après les incidents enregistrés lors du précédent derby face au Real Sporting samedi dernier, Le Real Oviedo a décidé d’exprimer officiellement son « soutien inconditionnel » aux supporters bleus et a condamné « tout type de comportement désagréable, abusif et violent » qui s’était produit dans les heures précédant l’accident.

« Les fans se sont comportés de manière exemplaire et se sont toujours concentrés sur l’encouragement et le soutien de l’équipe, en donnant des images de responsabilité et de respect des réglementations dans des situations telles que la pandémie », indique le communiqué, dans lequel « la manipulation ou les approches subjectives » de certaines informations sont rejetées.

Concernant les incidents après le passage du bus de l’équipe bleue, le club a insisté pour que « condamne toutes sortes de situations violentes et abusives » survenues à l’extérieur du Carlos Tartiere, et a profité de la déclaration pour souhaiter un prompt rétablissement aux policiers et aux supporters blessés.

En outre, l’entité bleue a rappelé qu’aucun type d’incident n’a été enregistré dans le stade et il a souligné le traitement que « par bonne volonté » le club local a réservé aux supporters visiteurs qui ont voyagé individuellement.

« Le club aurait pu leur interdire d’entrer dans le stade, étant donné que leurs sièges n’ont pas été acquis par l’intermédiaire du club visiteur et ils n’ont pas voyagé dans le dispositif de sécurité qui avait été proposé par la délégation gouvernementale », nuance le texte, qui rappelle le refus du Sporting de voyager au sein du dispositif conçu pour les matchs à haut risque.

Les incidents se sont produits dans les heures précédant le match lors de l’accompagnement des supporters locaux jusqu’au bus de leur équipe et ont fait deux détenus qui ont déjà été traduits en justice.