Le Real Salt Lake accueille le Minnesota United lors de la 10e journée

29/05/2021 à 3h30 CEST

Dimanche prochain à 03h30 se jouera le match de la dixième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Véritable lac salé et à Minnesota United dans le Stade Rio Tinto.

le Véritable lac salé vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul le dernier match joué contre le FC Dallas. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour, avec une séquence de huit buts en faveur et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Minnesota United il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui FC Dallas dans son stade et le Whitecaps de Vancouver à domicile, 1-0 et 1-0 respectivement, ils ont donc l’intention de maintenir leur séquence de victoires au stade de Véritable lac salé. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux avec un solde de cinq buts pour et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Véritable lac salé il a gagné une fois, il a été battu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Minnesota United Il a perdu deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Véritable lac salé pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Rio Tinto, débouchant sur une victoire et trois nuls en faveur de la Véritable lac salé. Aussi, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont affronté le Véritable lac salé et le Minnesota United dans cette compétition c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 pour le Véritable lac salé.

À ce jour, entre le Véritable lac salé et le Minnesota United il y a une différence de deux points dans le classement. Les locaux arrivent à la rencontre en huitième position et avec huit points au casier. De leur côté, les visiteurs comptent six points et occupent la treizième position de la compétition.