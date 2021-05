Le Real Salt Lake accueille le Sporting Kansas City lors de la troisième journée

30/04/2021 à 20:01 CEST

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la troisième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le Véritable lac salé et à Sporting Kansas City dans le Stade Rio Tinto.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sporting Kansas City a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Orlando City lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Véritable lac salé. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Sporting Kansas City il a remporté l’un d’entre eux et a un solde de trois buts marqués contre deux buts reçus.

Dans le rôle de visiteur, le Sporting Kansas City Il a réussi à gagner dans son seul engagement loin de chez lui de ce que nous avons été en compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Véritable lac saléEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant cette compétition au stade de la Véritable lac salé. La dernière fois qu’ils ont affronté le Véritable lac salé et le Sporting Kansas City dans cette compétition c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 0-2 en faveur de Sporting Kansas City.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur le Véritable lac salé avec une différence de quatre points. À ce moment, le Véritable lac salé il a zéro point et est en dixième position. Pour sa part, le Sporting Kansas City il compte quatre points et se classe troisième de la compétition.