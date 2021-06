Le Real Salt Lake accueille les Whitecaps de Vancouver lors de la 10e journée

in

18/06/2021 à 04h00 CEST

Samedi prochain à 04h00 se jouera le match de la dixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Véritable lac salé et à Whitecaps de Vancouver dans le Stade Rio Tinto.

le Véritable lac salé vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir fait match nul le dernier match joué contre le FC Dallas. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de huit buts pour et six contre.

Du côté des visiteurs, le Whitecaps de Vancouver ne pouvait pas gagner à Dynamo de Houston lors de leur dernier match (2-1), ils espèrent donc mettre un terme à leur séquence de défaites et réorienter leur trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux et a un bilan de six buts marqués contre neuf buts reçus.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Véritable lac salé Il a un bilan de victoire, de défaite et de nul en trois matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Whitecaps de Vancouver a un bilan de trois défaites et un match nul en quatre matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Véritable lac salé Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Rio Tinto, en fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls en faveur de la Véritable lac salé. Le dernier match auquel ils ont joué Véritable lac salé et le Whitecaps de Vancouver Dans cette compétition, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par un point en faveur de la Véritable lac salé. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec huit points au classement. En revanche, les visiteurs sont en dixième position avec sept points.