30/09/2021 à 05:36 CEST

Les Véritable lac salé a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Galaxie ce jeudi dans le Stade Rio Tinto. Les Véritable lac salé est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Bois de Portland par un score de 6-1. De la part de l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxie perdu par un résultat de 2-0 lors du match précédent contre le Austin FC. Avec cette défaite, l’équipe de Los Angeles s’est placée en sixième position à l’issue du match, tandis que le Véritable lac salé est cinquième.

Le match a commencé d’une manière favorable pour l’équipe d’Utah, qui a débuté la lumière avec un but de Kreilach, terminant la première période sur le score de 1-0.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui LA Galaxie, qui a mis les tables avec un objectif de Chicharito à la minute 76. Cependant, le Véritable lac salé Il a fait progresser son équipe avec un but de juillet dans les derniers instants du match, plus précisément en 96, concluant la confrontation avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Véritable lac salé, Freddy Juarez, a donné accès au champ à Meram, Brody, juillet et nick besler remplacement Chang, Herrera, Mendez et Ruiz, tandis que de la part du Galaxie, Greg Vanney remplacé Joveljic, Victor Vazquez, Klještan et Cabral pour Lletget, Grand-père, Allvarez et Chicharito.

Dans le match, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe de Los Angeles. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Nick adjoint.

Avec 39 points, le Véritable lac salé de Freddy Juarez était classé cinquième au classement général à la fin du match, en position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe menée par Greg Vanney il s’est classé sixième avec 38 points, également au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre.

Fiche techniqueVéritable lac salé :Ochoa, Holt, Datkovi & cacute ;, Glad, Everton, Ruiz (Nick Besler, min.84), Rusnák, Chang (Meram, min.78), Herrera (Brody, min.78), Méndez (Julio, min.79 ) et KreilachLA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Coulibaly, Hamalainen, Araujo, Raveloson, Dos Santos, Lletget (Joveljic, min. 64), Grandsir (Víctor Vázquez, min. 80), Alvarez (Klještan, min. 88) et Chicharito (Cabral, min. 88)Stade:Stade Rio TintoButs:Kreilach (1-0, min. 45), Chicharito (1-1, min. 76) et Julio (2-1, min. 96)