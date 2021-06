Le Real Salt Lake bat les Whitecaps de Vancouver 3-1

19/06/2021 à 6h06 CEST

le Véritable lac salé a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Whitecaps de Vancouver ce samedi dans le Stade Rio Tinto. le Véritable lac salé Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le FC Dallas. Du côté de l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre Dynamo de Houston et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de l’Utah est cinquième, tandis que le Whitecaps de Vancouver il est onzième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Véritable lac salé, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Kreilach, terminant ainsi la première partie par un 1-0 à la lumière.

La seconde moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les Whitecaps de Vancouver, qui a égalisé par un but de Brian blanc à la 54e minute. Mais plus tard, l’équipe de l’Utah a donné l’avantage à son équipe grâce à un but de Holt à la 92e minute. L’équipe de l’Utah a marqué à nouveau, prenant ses distances grâce à un nouveau but de Kreilach, réalisant ainsi un doublé dans les dernières minutes du match, plus précisément en 95, clôturant ainsi le match avec un résultat de 3-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Véritable lac salé a donné accès à Meram, Holt, Everton Oui Martinez pour juillet, Marcelo Silva, Ruiz Oui Mendez, Pendant ce temps, il Whitecaps de Vancouver a donné accès à Cavallini, Teibert Oui Corneille pour Brian blanc, Gutiérrez Oui Caicedo.

L’arbitre a donné un carton jaune à Marcelo Silva, Meram, Herrera Oui Holt par le Véritable lac salé déjà marron par l’équipe de Vancouver.

Avec ce résultat, le Véritable lac salé monte à 12 points et reste en position d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat et le Whitecaps de Vancouver reste avec sept points.

Fiche techniqueVéritable lac salé :Ochoa, Marcelo Silva (Holt, min.68), Glad, Brody, Herrera, Nick Besler, Ruiz (Everton, min.80), Kreilach, Rusnák, Julio (Meram, min.68) et Méndez (Martinez, min.96 )Whitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Godoy, Gutiérrez (Teibert, min.83), Brown, Baldisimo, Caio Alexandre, Bikel, Caicedo (Cornelius, min.86), Brian White (Cavallini, min.61) et DájomeStade:Stade Rio TintoButs:Kreilach (1-0, min. 43), Brian White (1-1, min. 54), Holt (2-1, min. 92) et Kreilach (3-1, min. 95)