Le Real Salt Lake complique l’avance des Sounders de Seattle (1-0)

19/09/2021 à 05:30 CEST

Les Sondeurs de Seattle ne pouvait pas battre le Véritable lac salé, qui s’est imposé 1-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Rio Tinto. Les Véritable lac salé est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 3-4 contre le Tremblements de terre de San José. En ce qui concerne l’équipe Siatelite, le Sondeurs de Seattle est venu de battre 1-0 à Minnesota United lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe de l’Utah est cinquième à la fin du match, tandis que le Sondeurs de Seattle est deuxième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

La seconde moitié du match a commencé du bon pied pour lui Véritable lac salé, qui a débuté son score par un but de Kreilach quelques minutes après la reprise du duel, plus précisément à la minute 48, mettant fin au duel avec un résultat final de 1-0.

L’entraîneur de la Véritable lac salé a donné accès à Poudre, juillet et Chang pour Meram, Mendez et Herrera, Pendant ce temps, il Sondeurs de Seattle a donné le feu vert à Rowe, Gomez, Chasseur, Médranda et Bruin, qui est venu remplacer Roldan, Roldan, Forgeron, Abdoulaye Cissoko et Leyva.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré quatre cartons jaunes à Everton, Kreilach, Herrera et juillet, du Véritable lac salé et un à Abdoulaye Cissoko du Sondeurs de Seattle.

Après avoir terminé le match, le Véritable lac salé a marqué trois points et s’est classé cinquième avec 36 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que le Sondeurs de Seattle il s’est classé deuxième avec 45 points, occupant également une place qualificative pour une place éliminatoire du titre.

Fiche techniqueVéritable lac salé :Ochoa, Holt, Glad, Datkovi & cacute ;, Herrera (Chang, min.82), Everton, Ruiz, Kreilach, Meram (Powder, min.61), Rusnák et Méndez (Julio, min.71)Sondeurs de Seattle :Frei, Arreaga, Abdoulaye Cissoko (Medranda, min.64), Tolo, Leyva (Bruin, min.80), Atencio, Roldan (Rowe, min.46), Smith (Montero, min.64), Roldan (Rowe, min. .46), Benezet et RuidíazStade:Stade Rio TintoButs:Kreilach (1-0, min. 48)