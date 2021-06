Le Real Salt Lake et le Houston Dynamo se partagent les points après leur match nul 1-1

in

27/06/2021 à 04h06 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Rio Tinto et qui a affronté le Véritable lac salé et à Dynamo de Houston il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Véritable lac salé est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 3-1 contre le Whitecaps de Vancouver. En ce qui concerne l’équipe de Houston, le Dynamo de Houston a récolté une égalité à double sens contre le Bois de Portland, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe de l’Utah est sixième après la fin du match, tandis que le Dynamo de Houston est cinquième.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Véritable lac salé, qui a créé le lumineux avec un peu de Heureux à la 11e minute, clôturant ainsi la première mi-temps sur un score de 1-0.

La deuxième période a commencé en face à face pour lui Dynamo de Houston, qui a mis les tables avec un objectif de Maxi Urruti à 53 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Véritable lac salé de Freddy Juarez soulagé juillet, Bois, Meram Oui Brody pour Chang, Mendez, Herrera Oui nick besler, tandis que le technicien du Dynamo de Houston, Onglet Ramos, a ordonné l’entrée de Cérén, Boniek Garcia, Lassiter, Quintero Oui Figueroa fournir Véra, couronner, Pasher, Maxi Urruti Oui Mémo Rodriguez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Dynamo de Houston (Véra, Maxi Urruti Oui Cérén), alors que l’équipe de l’Utah n’en a vu aucun.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Dynamo de Houston il se situait à la cinquième place du tableau avec 14 points, en lieu et place d’un accès à une place en playoffs pour le titre. Pour sa part, Véritable lac salé Avec ce point atteint, il a atteint la sixième place avec 13 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, après le match.

Fiche techniqueVéritable lac salé :Ochoa, Holt, Glad, Toia, Herrera (Meram, min.83), Ruiz, Nick Besler (Brody, min.83), Kreilach, Chang (Julio, min.66), Rusnák et Méndez (Wood, min.66)Dynamo de Houston :Mari & cacute ;, Junqua, Parker, Lundqvist, Valentin, Jones, Vera (Cerén, min.60), Corona (Boniek García, min.60), Memo Rodríguez (Figueroa, min.82), Maxi Urruti (Quintero, min. .82 ) et Pasher (Lassiter, min.74)Stade:Stade Rio TintoButs:Glad (1-0, min. 11) et Maxi Urruti (1-1, min. 53)