Le Real Salt Lake obtient les trois points après avoir battu les tremblements de terre de San Jose 3-4

16/09/2021 à 6h44 CEST

Les Véritable lac salé joué et remporté 3-4 le duel de jeudi dernier dans le Stade Avaya. Les Tremblements de terre de San José est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le FC Dallas. En ce qui concerne l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé il a été battu 3-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Los Angeles FC. Avec ce bon résultat, l’équipe d’Utah est sixième, tandis que la Tremblements de terre de San José il est onzième à la fin du match.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Tremblements de terre de San José, qui a ouvert le score avec un but de Chofis lopez à la 26e minute. Véritable lac salé grâce au succès devant le but de Mendez près de la conclusion, à 47. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

La seconde moitié du duel a débuté de manière favorable pour l’équipe d’Utah, qui a retracé la rencontre avec un but de Rusnak quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 49. Cependant, l’équipe de San José a obtenu le match nul grâce à un Chofis lopez à la 50e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe de San José a augmenté le score, se plaçant devant grâce à un triplé de Chofis lopez à la 65e minute. Mais plus tard, l’équipe de l’Utah a réagi et a égalisé le match avec un but de Meram à la minute 71. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Véritable lac salé, qui revient grâce à un nouvel objectif de Mendez, qui a ainsi réalisé un doublé à 81 minutes, terminant ainsi le match sur un score de 3-4 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Tremblements de terre de San José ils sont entrés du banc Espinoza, Marie, Cowell, Benjamin Kikanovic et rivières remplacement Abecasis, Judson, fer à repasser, Wondolowski et Chofis lopez, tandis que les changements par le Véritable lac salé Ils étaient Holt, Ruiz, juillet, Datkovi & cacute; et Morgan, qui est entré par Marcelo Silva, Menendez, Mendez, Chang et Meram.

L’arbitre a décidé de mettre en garde huit joueurs. De la part des joueurs de la Tremblements de terre de San José le carton jaune est allé à Judson, Chofis lopez et Remède et par le Véritable lac salé admonesté nick besler, Rusnak, Toia, Ruiz et Kreilach.

Après avoir terminé le jeu et ajouté trois points, le Véritable lac salé ils se sont classés sixième avec 33 points, en position pour une place en séries éliminatoires, tandis que les tremblements de terre de San Jose se sont classés onzième avec 27 points.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Austin FC, Pendant ce temps, il Véritable lac salé jouera contre lui Sondeurs de Seattle.

Fiche techniqueTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Tanner Beason, López, Abecasis (Espinoza, min.63), Remedi, Judson (Marie, min.63), Yueill, Chofis Lopez (Rios, min.80), Fierro (Cowell, min.63) et Wondolowski (Benjamin Kikanovic, min.67)Véritable lac salé :Ochoa, Marcelo Silva (Holt, min.22), Glad, Toia, Chang (Datkovi & cacute ;, min.82), Kreilach, Nick Besler, Rusnák, Meram (Morgan, min.90), Menéndez (Ruiz, min. 46) et Méndez (Julio, min.82)Stade:Stade AvayaButs:Chofis Lopez (1-0, min. 26), Méndez (1-1, min. 47), Rusnák (1-2, min. 49), Chofis Lopez (2-2, min. 50), Chofis Lopez (3 -2, min. 65), Meram (3-3, min. 71) et Méndez (3-4, min. 81)