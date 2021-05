Le Real Salt Lake prend trois points après avoir battu le Sporting Kansas City 3-1

01/05/2021 à 22:03 CEST

le Véritable lac salé a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui Sporting Kansas City ce samedi dans le Stade Rio Tinto. Après le résultat obtenu, le Véritable lac salé est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Sporting Kansas City classé septième à la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière excellente pour l’équipe du Kanseño, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Brillant à la 17e minute. L’équipe de l’Utah a mis l’égalité grâce à un but de Kreilach à 35 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

La seconde moitié de la confrontation a commencé face à face pour lui Véritable lac salé, qui a fait le tour du lumineux avec un peu de Mendez à la 52e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de l’Utah d’augmenter le score, qui s’est distancé d’un double de Mendez à la minute 77, concluant le match avec un score final de 3-1.

L’entraîneur du Véritable lac salé a donné accès à Brody, Meram, Chang Oui Martinez pour Herrera, juillet, Mendez Oui Ruiz, Pendant ce temps, il Sporting Kansas City a donné le feu vert à Salloi, Espinoza Oui En quelque sorte, qui est venu remplacer Russell, Walter Oui Zusi.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe de l’Utah avec seulement deux cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Ruiz Oui Chang.

Avec ce résultat, le Véritable lac salé monte à six points et reste au lieu d’un accès direct aux demi-finales de la conférence et à la Sporting Kansas City continuez avec quatre points.

Fiche techniqueVéritable lac salé:Ochoa, Marcelo Silva, Glad, Toia, Herrera (Brody, min 30), Ruiz (Martinez, min 79), Nick Besler, Kreilach, Julio (Meram, min 57), Rusnák et Méndez (Chang, min 79 )Sporting Kansas City:Pulskamp, ​​Fontàs, Rad, Martins, Lindsey, Ilie, Gianluca Busio, Walter (Espinoza, min.64), Russell (Salloi, min.55), Pulido et SheltonStade:Stade Rio TintoButs:Pulido (0-1, min.17), Kreilach (1-1, min.35), Méndez (2-1, min.52) et Méndez (3-1, min.77)