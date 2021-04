25/04/2021 à 04h12 CEST

le Véritable lac salé a remporté le Minnesota United 1-2 lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Champ d’Allianz. Après le duel, l’équipe du Minnesota est treizième, tandis que le Véritable lac salé il est neuvième à la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe de l’Utah, qui a ouvert le score avec un but de juillet dans la minute 31. Après un nouveau coup augmenté le score du Véritable lac salé, qui a augmenté le score grâce à un autre juillet, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 41. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-2.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Minnesota United, qui réduisent les différences de lumière avec un objectif de Lod quelques instants avant le coup de sifflet final, en 86, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Minnesota United de Adrian Heath soulagé McMaster, Dotson Oui Alonso pour Finlay, Gregus Oui Agudelo, tandis que le technicien du Véritable lac salé, Freddy Juarez, a ordonné l’entrée de Nick Besler, Meram Oui Martinez fournir Everton, juillet Oui Mendez.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe de l’Utah. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Everton, Ruiz Oui Meram.

Avec ce résultat, le Minnesota United reste avec zéro point et le Véritable lac salé obtient trois points après avoir remporté le match.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Véritable lac salé comme lui Minnesota United jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San Jose et le Austin FC respectivement.

Fiche techniqueMinnesota United:Clair, Raitala, Boxall, Chase Gasper, Métanire, Gregus (Dotson, min 65), Trapp, Reynoso, Finlay (McMaster, min 65), Lod et Agudelo (Alonso, min 75)Véritable lac salé:Ochoa, Marcelo Silva, Glad, Toia, Herrera, Everton (Nick Besler, min 70), Ruiz, Kreilach, Julio (Meram, min 70), Rusnák et Méndez (Martinez, min 78)Stade:Champ d’AllianzButs:Juillet (0-1, min.31), juillet (0-2, min.41) et Lod (1-2, min.86)