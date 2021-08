in

19/08/2021 à 6h01 CEST

Le Dynamo de Houston ne pouvait pas battre le Véritable lac salé, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce jeudi à la Stade Rio Tinto. Le Véritable lac salé Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 1-0 contre le Austin FC. Pour sa part, Dynamo de Houston il a été battu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Rapides du Colorado et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le Dynamo de Houston était en douzième position à la fin du match, tandis que le Véritable lac salé est cinquième.

Le match a bien commencé pour l’équipe d’Utah, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Meram à la 6e minute, terminant ainsi la première période sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui Dynamo de Houston, qui a mis les tables au moyen d’un but de Picault à la 51e minute. Véritable lac salé par un but de juillet juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 88, clôturant ainsi le duel sur un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Véritable lac salé a donné accès à Mendez, nick besler, Ruiz, Chang Oui juillet pour Bois, Menendez, Everton, Datkovi & cacute; Oui Meram, Pendant ce temps, il Dynamo de Houston a donné accès à Maxi Urruti, Boniek Garcia, Figueroa Oui couronne pour Lassiter, Carrasquilla, Dorsey Oui Véra.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Véritable lac salé (Kreilach Oui Rusnak), alors que l’équipe de Houston n’en a pas vu.

Avec ces trois points, le Véritable lac salé cinquième avec 27 points, en position de qualification pour une place à élimination directe au championnat, tandis que le Dynamo de Houston il s’est classé douzième avec 18 points à la fin du match.

Le lendemain le Véritable lac salé sera mesuré avec le Rapides du Colorado, tandis que l’équipe de Houston jouera son match contre le FC Dallas.

Fiche techniqueVéritable lac salé :Macmath, Datkovi & cacute; (Chang, min.80), Marcelo Silva, Toia, Herrera, Kreilach, Everton (Ruiz, min.68), Meram (Julio, min.80), Menéndez (Nick Besler, min.68), Rusnák et Wood (Méndez , min.57)Dynamo de Houston :Mari & cacute ;, Hadebe, Parker, Lundqvist, Valentin, Cerén, Vera (Corona, min.84), Carrasquilla (Boniek García, min.72), Lassiter (Maxi Urruti, min.59), Dorsey (Figueroa, min. 84) et PicaultStade:Stade Rio TintoButs:Meram (1-0, min. 6), Picault (1-1, min. 51) et Julio (2-1, min. 88)