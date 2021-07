Le Real Salt Lake remporte les trois points après avoir battu les Whitecaps de Vancouver (0-4)

07/08/2021 à 06:06 CEST

le Véritable lac salé consolidé une belle victoire après avoir battu 0-4 à Whitecaps de Vancouver pendant le match joué dans le Stade BC Place ce jeudi. le Whitecaps de Vancouver Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre le FC Dallas. Du côté de l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Los Angeles FC. Grâce à ce résultat, l’ensemble de l’Utah est sixième, tandis que le Whitecaps de Vancouver Il est treizième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de l’Utah, qui a débuté dans le Stade BC Place avec un peu de Kreilach quelques minutes après le début du match, en particulier à la deuxième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du jeu est venu le but pour lui Véritable lac salé, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un nouveau but de Kreilach, qui a ainsi réalisé un doublé à la 57e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe d’Utah grâce à un but de pénalité maximale de Rusnak à la 71e minute qui a établi le 0-3. Il a noté plus tard le Véritable lac salé, qui a augmenté les différences établissant 0-4 grâce à l’objectif de juillet juste avant le coup de sifflet final, précisément à 90, clôturant ainsi la confrontation sur un score final de 0-4.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Whitecaps de Vancouver a donné accès à Raposo, Jakob Nerwinski, Owusu Oui Bair pour Teibert, Gutiérrez, Caio Alexandre Oui Brian blanc, Pendant ce temps, il Véritable lac salé a donné le feu vert à Mendez, nick besler, juillet, Portillo Oui Chang pour Bois, Ruiz, Everton, Meram Oui Rusnak.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Véritable lac salé (Ruiz Oui Toia), pendant ce temps il Whitecaps de Vancouver n’en a pas vu.

Avec cet affichage brillant, le Véritable lac salé Il compte déjà 16 points en Major League Soccer et reste à la sixième place du classement, en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver il reste avec neuf points avec lesquels il a atteint le seizième tour.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Thomas Hasal, Rose, Godoy, Gutiérrez (Jakob Nerwinski, min.65), Brown, Bikel, Teibert (Raposo, min.65), Caio Alexandre (Owusu, min.79), Caicedo, Brian White (Bair, min.79 ) et laisse moiVéritable lac salé :Ochoa, Marcelo Silva, Glad, Toia, Herrera, Everton (Julio, min.78), Ruiz (Nick Besler, min.58), Kreilach, Rusnák (Chang, min.83), Wood (Méndez, min.58) et Meram (Portillo, min.78)Stade:Stade BC PlaceButs:Kreilach (0-1, min. 2), Kreilach (0-2, min. 57), Rusnák (0-3, min. 71) et Julio (0-4, min. 90)