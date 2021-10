Le Real Saragosse accueille le Real Oviedo lors de la huitième journée

in

10/01/2021 à 18:15 CEST

Samedi prochain à 18h15 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième division, dans lequel nous verrons le Saragosse et à Oviede au La Romareda.

Les Real Saragosse arrive à la huitième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir signé un match nul contre lui Lugo lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des sept matchs disputés à ce jour et ont inscrit sept buts encaissés à cinq en faveur.

Du côté des visiteurs, le Le vrai Oviede a obtenu un nul contre le Gérone, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Le vrai Oviede il avait remporté deux des sept matchs disputés en deuxième division cette saison et a accumulé un chiffre de six buts encaissés contre huit en sa faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Real Saragosse il a été battu une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le Le vrai Oviede Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs joués, ce qui en fait une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés en La Romareda, en fait, les chiffres montrent deux défaites et un match nul en faveur de la Real Saragosse. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la Saragosse, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué le Saragosse et le Oviede dans ce tournoi c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un 1-0 favorable au Oviede.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que le Le vrai Oviede ils devancent l’équipe locale avec trois points d’avance. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec sept points au classement. Pour sa part, Le vrai Oviede il compte 10 points et occupe la huitième position du classement.