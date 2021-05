Le Real Saragosse bat Las Palmas et obtient les trois points (0-2)

15/05/2021

À 23:17 CEST

le Saragosse a remporté le Palmiers 0-2 lors du match disputé ce samedi au Stade de Gran Canaria. Les palmiers Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Alcorcón. Pour sa part, Real Saragosse a récolté un nul nul contre le Espanol, en ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition et en accumulant trois nuls d’affilée dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble Palmense est dixième, tandis que le Saragosse Il est le quinzième après la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Real Saragosse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Luca Zanimacchia à la 8e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a élargi les différences avec un but de Juan Sanabria à 81 minutes, mettant fin au duel avec un score final de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Palmiers de Pepe Mel soulagé Rafa Mujica, Ariday cabrera, Alvaro Lemos Oui Kirian Rodriguez pour Pejino, Clemente Mues, Alex Diez Oui Fabio Gonzalez, tandis que le technicien du Saragosse, Image de balise Juan Ignacio Martinez, a ordonné l’entrée de Francho Serrano Grace, Alvaro Tejero, Sergio Bermejo, Jair Amador Silos Oui Juan Sanabria fournir James, Carlos Vigaray, Luca Zanimacchia, Juan José Narvaez Oui Alberto Zapater.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Palmiers (Alvaro Lemos) et trois à Saragosse (Eguaras, Carlos Vigaray Oui Jair Amador Silos).

Avec ces trois points, le Saragosse Il s’est classé 15e avec 47 points à la fin du match, tandis que Palmas s’est classé 10e avec 50 points.

Le lendemain de la compétition Les palmiers jouera contre lui Sportif réel à la maison, tandis que le Real Saragosse affrontera à domicile contre Castellon.

Fiche techniqueLas Palmas:Cristian Darío Álvarez, Carlos Vigaray, Alejandro Frances, Mathieu Peybernes, Carlos Nieto, Luca Zanimacchia, Eguaras, Alberto Zapater, James, Ivan Azon Monzon et Juan José NarváezReal Saragosse:Alvaro Valles Rosa, Álex Díez, Tomas Cardona, Alex Suarez, Benito Ramírez, Clemente Mues, Fabio González, Sergio Ruiz, Pejino, Jesé et Sergio AraujoStade:Stade de Gran CanariaButs:Luca Zanimacchia (0-1, min.8) et Juan Sanabria (0-2, min.81)