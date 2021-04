Le Real Saragosse et Carthagène se partagent les points dans un match sans but (0-0)

01/04/2021 à 23:31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi à La Romareda et qui a fait face au Saragosse et à Carthagène il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. Les deux équipes ont repris la compétition après trois mois d’inactivité en raison de la crise sanitaire du coronavirus. le Real Saragosse est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Logroñés. Concernant l’équipe visiteuse, le Carthagène a récolté une égalité à un contre le Malaga, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe de Saragosse est seizième après la fin du duel, tandis que le Carthagène il est vingt et unième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Saragosse qui sont entrés dans le jeu étaient Juan Sanabria, Ivan Azon Monzon, Luca Zanimacchia et Adrian Gonzalez remplacer Alberto Zapater, Alex Alegria, Sergio Bermejo et Francho Serrano Grace, tandis que les changements dans le Carthagène Ils étaient Carlos David, Alex Gallar, Ruben Castro et Edward Sutherland, qui est entré pour remplacer Toni Datkovic, Pablo de Blasis, Cristian Lopez et Berto Cayarga.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Juan José Narvaez et Mathieu Peybernes et par les visiteurs de David Andújar Jiménez et Berto Cayarga.

Après cette égalité à la fin du match, le Real Saragosse il se situait à la seizième position du tableau avec 35 points. Pour sa part, Carthagène avec ce point, il a obtenu la vingt et unième place avec 31 points, occupant une place de relégation au deuxième B à la fin du match.

Le prochain tour de la deuxième division affrontera le Real Saragosse à domicile contre CF Fuenlabrada, Pendant ce temps, il Carthagène affrontera dans son fief avant le Alcorcón.

Fiche techniqueReal Saragosse:Marc Martinez, Antonito, David Andújar Jiménez, Toni Datkovic, David Fornies, Pablo de Blasis, José Ángel, Ramón Azeez, Berto Cayarga, Cristian López et Elady ZorrillaCarthagène:Cristian Darío Álvarez, Carlos Vigaray, Alejandro Frances, Mathieu Peybernes, Pep Chavarria, Eguaras, Francho Serrano Gracia, Alberto Zapater, Álex Alegría, Sergio Bermejo et Juan José NarváezStade:La RomaredaButs:0-0