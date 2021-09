Le Real Saragosse et la Real Sociedad B se partagent les points après leur nul 1-1

18/09/21

Le à 20:42 CEST

Les Saragosse et la Réel lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce samedi à La Romareda. Les Real Saragosse Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le CF Fuenlabrada. Pour sa part, Real Sociedad B ils ont été battus par 2-3 lors du dernier match contre lequel ils ont joué Eibar. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en seizième position, tandis que la Réel il est resté à la quinzième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière excellente pour l’équipe de Saint-Sébastien, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Jon Magunacelaya quelques instants après le début du jeu, à la minute 2. Mais plus tard, le Real Saragosse à la minute 19, il a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Juan José Narvaez, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Saragosse qui sont entrés dans le jeu étaient Ivan Azon Monzon, Sergio Bermejo, Valentin Vada, Borja Sainz et Adrien González remplacement Alvaro Gimenez, Grand frère, Alberto Zapater, Franco Serrano Gracia et Alexandre François, tandis que les changements de Réel Ils étaient Roberto López, Xeber Alkain, Ander Zoilo et Iker Kortajarena, qui est entré pour remplacer Dany, Naïs Djouahra, Jon Magunacelaya et Ander Martin.

Un total de dix cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Valentin Vada, Cristian Dario Alvarez, Adrien González et Borja Sainz, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Pierre pokorny, Imanol Ezkurdia, Roberto López, Urko González, Ander Zoilo et Xeber Alkain et avec du rouge à Imanol Ezkurdia (2 jaunes).

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec six points en deuxième division.

Le lendemain, l’équipe de Saragosse jouera à domicile contre le Lugo, tandis que le Real Sociedad B cherchera le triomphe à domicile devant Huesca.

Fiche techniqueLa vraie Saragosse :Cristian Darío Álvarez, Alejandro Frances (Adrián González, min.90), Jair Amador Silos, Lluis López, Pep Chavarria, Nano (Sergio Bermejo, min.69), Eguaras, Alberto Zapater (Valentin Vada, min.69), Francho Serrano Gracia (Borja Sainz, min.83), Juan José Narváez et Álvaro Giménez (Ivan Azon Monzon, min.68)Real Sociedad B :Gaizka Ayesa Burgui, Jeremy Blasco, Aritz Aranbarri, Urko González, Imanol Ezkurdia, Dani (Roberto López, min.63), Peter Pokorny, Aritz Aldasoro, Jon Magunacelaya (Ander Zoilo, min.80), Ander Martin (Iker Kortajarena, min. .89) et Nais Djouahra (Xeber Alkain, min.63)Stade:La RomaredaButs:Jon Magunacelaya (0-1, min. 2) et Juan José Narváez (1-1, min. 19)