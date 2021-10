Le Real Saragosse et le Real Oviedo font match nul 0-0 à La Romareda (0-0)

02/10/2021 à 20h15 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi à La Romareda et qui a affronté le Saragosse et à Oviede il s’est terminé par un nul 0-0 entre les deux prétendants. Les Real Saragosse Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Lugo et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Le vrai Oviede a dû se contenter d’un nul contre le Gérone. Après le résultat obtenu, l’équipe de Saragosse est seizième à l’issue du match, tandis que le Le vrai Oviede est sixième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Saragosse ils sont entrés du banc Franco Serrano Gracia, César Yanis, Juan José Narvaez, Allvaro Gimenez et Adrien González remplacement Alberto Zapater, Grand frère, Ivan Azon Monzon, Valentin Vada et Sergio Bermejo, tandis que les changements par le Oviede Ils étaient Jonathan Montiel, Jorge Escobar, Javi Mier, Matheus Aias et Alexandre Arribas, qui est entré par Erik Jirka, Viti, Borja sanchez, Gaston Brugman et Mossa.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, deux pour Eguaras et Juan José Narvaez, de l’équipe locale et six pour Dani Calvo, Jimmy, Mossa, Gaston Brugman, Matheus Aias et David Costas, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Saragosse il reste huit points et le Oviede avec 11 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Real Saragosse affrontera le Huesca et le Le vrai Oviede jouera contre lui Du vrai sportif, les deux matchs se joueront dans son fief.

Fiche techniqueLa vraie Saragosse :Cristian Darío Álvarez, Fran Gámez, Alejandro Frances, Jair Amador Silos, Pep Chavarria, Valentin Vada (Álvaro Giménez, min.76), Eguaras, Alberto Zapater (Francho Serrano Gracia, min.46), Sergio Bermejo (Adrián González, min. 90), Ivan Azon Monzon (Juan José Narváez, min.69) et Nano (Cesar Yanis, min.46)Le vrai Oviede :Joan Femenias, Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Costas, Mossa (Alejandro Arribas, min.84), Erik Jirka (Jonathan Montiel, min.58), Jimmy, Gaston Brugman (Matheus Aias, min.84), Borja Sanchez (Javi Mer, min.69), Viti (Jorge Escobar, min.69) et Borja BastónStade:La RomaredaButs:0-0