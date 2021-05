Le Real Saragosse marque les trois points à domicile après avoir dépassé Castellón (3-0)

20/05/2021

Activé à 23 h 59 CEST

le Saragosse a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Castellon pendant le match joué à La Romareda ce jeudi, qui s’est terminé sur un score de 3-0. le Real Saragosse est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Les palmiers. De la part de l’équipe visiteuse, le Castellon ils ont été battus 0-2 lors du dernier match qu’ils ont joué contre le SD Ponferradina. Avec ce bon résultat, le Castellon est vingtième à la fin du jeu, tandis que le Saragosse est dixième.

La première moitié du match a commencé de manière excellente pour lui Real Saragosse, qui a débuté en La Romareda grâce à un objectif de Francho Serrano Grace À la 13e minute, l’équipe de Saragosse s’est jointe à nouveau, se distançant au moyen d’un but de Ivan Azon Monzon quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 47e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 2-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but avec une pénalité maximale de Alvaro Tejero à 66 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Pichu Atienza, Juan Sanabria, Luca Zanimacchia, James Oui Haris vuckic remplacer Mathieu Peybernes, Ivan Azon Monzon, Sergio Bermejo, Alberto Zapater Oui Juan José Narvaez, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Igor Zlatanovic, David Cubillas, Marc Mateu, Carles Salvador Oui Josep Sene, qui est entré par Juanto, Carlos Delgado, Luis Gustavo, Ruben dix Oui Arturo Molina.

Dans le match, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Castellón. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Arturo Molina Oui David Cubillas.

Avec ce bon affichage, le Real Saragosse Il a déjà ajouté 50 points en deuxième division et se place à la dixième place du classement. Pour sa part, Castellon il reste avec 41 points, occupant une place de relégation au Second B, avec lequel il a atteint ce quarantième jour.

Le prochain tour de la deuxième division affrontera le Real Saragosse loin de chez lui contre lui Majorque, Pendant ce temps, il Castellon affrontera dans son stade avant Vallecano Ray.

Fiche techniqueReal Saragosse:Cristian Darío Álvarez, Álvaro Tejero, Alejandro Frances, Mathieu Peybernes (Pichu Atienza, min.68), Carlos Nieto, Sergio Bermejo (Luca Zanimacchia, min.75), Alberto Zapater (min.75), Eguaras, Francho Serrano Gracia , Ivan Azon Monzon (Juan Sanabria, min 68) et Juan José Narváez (Haris Vuckic, min 82)Castellón:Óscar Whalley, Adrian Lapena, Carlos Delgado (David Cubillas, min.57), Rafa Gálvez, Víctor Garcia Marin, Luis Gustavo (Marc Mateu, min.67), Yann Bodiger, Ruben Diez (Carles Salvador, min.76), Arturo Molina (Josep Sene, min.76), Diaz et Juanto (Igor Zlatanovic, min.57)Stade:La RomaredaButs:Francho Serrano Gracia (1-0, min.13), Ivan Azon Monzon (2-0, min.47) et Álvaro Tejero (3-0, min.66)