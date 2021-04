Le Real Saragosse prend les trois points contre le CF Fuenlabrada (0-1)

05/04/2021 à 23:03 CEST

le Saragosse a remporté le Fuenlabrada 0-1 lors du match organisé ce lundi au Stade Fernando Torres. le CF Fuenlabrada voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Espanol par un score de 4-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Real Saragosse n’a pas passé les tables avec un résultat de 0-0 contre le Carthagène. Avec ce score, l’équipe de Fuenlabrada est douzième à la fin du match, tandis que le Saragosse est le quinzième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but pour lui Real Saragosse, qui a créé sa lumière à travers un objectif de onze mètres Alvaro Tejero peu de temps avant la fin, plus précisément en 86, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Alex Mula, Pol Valentin, Aldair Fuentes, Aboubakary Kante et Adrian Dieguez remplacer Janus, Sauveur, Javi espinosa, Borja Garcés et Cristobal Marquez, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Francho Serrano Grace, Juan Sanabria, Ivan Azon Monzon, Alex Alegria et Alexandre Frances, qui est entré par Eguaras, Sergio Bermejo, Gabriel Fernandez, Adrian Gonzalez et Juan José Narvaez.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Image de balise Juanma Marrero et Janus et par le Saragosse réprimandé Jair Amador.

Avec cette victoire à l’écart, l’équipe de Juan Ignacio Martinez Jimenez classé 15e avec 38 points, tandis que l’équipe dirigée par José Luis Oltra il a été placé à la douzième place avec 42 points à la fin du duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division: le CF Fuenlabrada tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre le SD Ponferradina loin de chez soi, tandis que le Real Saragosse jouera à domicile contre lui Almeria.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada:Javier Belman, Alejandro Sotillos, Ruben Pulido Penas, Juanma Marrero, Antonio Cristian, Javi Espinosa (Aldair Fuentes, min.76), Pathe Ciss, Jano (Álex Mula, min.65), Salvador (Pol Valentín, min.75), Cristobal Marquez (Adrián Diéguez, min.88) et Borja Garcés (Aboubakary Kante, min.76)Real Saragosse:Cristian Darío Álvarez, Álvaro Tejero, Jair Amador, Mathieu Peybernes, Carlos Nieto, Sergio Bermejo (Juan Sanabria, min.72), Eguaras (Francho Serrano Gracia, min.46), Alberto Zapater, Adrián González (Álex Alegría, min.83) ), Gabriel Fernández (Ivan Azon Monzon, min 83) et Juan José Narváez (Alejandro Frances, min 90)Stade:Stade Fernando TorresButs:Álvaro Tejero (0-1, min. 86)