Le Real Sporting accueille Leganés lors de la cinquième journée

09/09/2021 à 21:02 CEST

Les Léganes voyage ce vendredi à Stade Renato Dall’ara se mesurer avec Sportif dans son cinquième tour de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

Les Du vrai sportif arrive avec impatience à la cinquième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre Gérone à domicile et contre CD Mirandés dans son domaine par 1-2 et 2-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des quatre matchs disputés à ce jour avec un chiffre de cinq buts pour et deux contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Léganes a récolté une égalité à un contre le Eibar, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Léganes il n’avait remporté aucun des quatre matchs disputés en deuxième division cette saison et ajoute un chiffre de quatre buts encaissés à deux en sa faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Du vrai sportif il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Léganes a un record d’une défaite et d’un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Du vrai sportif pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Du vrai sportif, les chiffres montrent trois victoires et six nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de neuf matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Léganes. Le dernier match entre Sportif et le Léganes la compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée par un nul 0-0.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que le Du vrai sportif ils devancent l’équipe visiteuse avec huit points d’avance. A ce moment, le Du vrai sportif il compte 10 points et est en première position. De leur côté, les visiteurs comptent deux points et occupent la vingt et unième position du championnat.