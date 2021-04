Le Real Unión de Irún a battu Tarazona 1-0 à domicile

07/04/2021 à 20:03 CEST

le syndicat a remporté à domicile 1-0 son premier match de la deuxième phase de Segunda B qui s’est déroulé ce mercredi dans le Stade Gal. Après le tableau de bord, l’équipe d’Irun est deuxième avec 36 points et le Turiasonense cinquième avec 24 points à la fin du duel.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Réel syndicat, qui a créé la lumière avec un objectif de Zourdine thior dans la minute 15. Avec ce score, la première partie du jeu s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Réel syndicat a donné accès à Prince, Flammes de Sergio et William pour Chevron, Capelete et Zourdine thior, Pendant ce temps, il Tarazona a donné accès à Presque, Brando, Depuis La Mata, Flórez et Pepo pour Ballarín, Rodri, Iñaki Santiago, Campins et Combattu.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au syndicat (Chevron et Madrazo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le syndicat reste avec 36 points et le Tarazona avec 24 points.

Le deuxième jour, le Réel syndicat jouera contre Promesses d’Osasuna à la maison, tandis que le Tarazona fera face au Racing Santander dans son fief.

Fiche techniqueUnion royale d’Irun:Irazusta, Iván Pérez, Kijera, Ekhi Senar, Azkoiti, Capelete (Sergio Llamas, min 85), Zourdine Thior (Guillermo, min 89), Quique Rivero, Elosegi, Viguera (Galán, min 72) et MadrazoTarazona:Cacharrón, Campins (Flórez, min 85), Pelón, Chus Herrero, Lucho (Pepo, min 85), Iñaki Santiago (De La Mata, min 85), Dani Santigosa, Abreu, Leo, Rodri (Brando, min. 75) et Ballarín (Presque, au minimum 75)Stade:Stade GalButs:Zourdine Thior (1-0, min. 15)