Le Real Valladolid ajoute trois points à son casier contre Lugo (0-2)

29/08/2021

Le à 22:25 CEST

Les Valladolid joué et gagné 0-2 le match de dimanche dernier dans le Largeur du chariot. Les Lugo Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Real Sociedad B. Du côté des visiteurs, le Valladolid réel Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Real Saragosse lors du dernier match disputé. Avec ce bon résultat, l’équipe de Valladolid est deuxième, tandis que le Lugo Il est seizième à la fin du match.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui Valladolid réel, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Shon Weissman à la 11e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Villa Toni à 53 minutes, concluant la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Lugo qui sont entrés dans le jeu étaient Orest Lebedenko, Gérard Valentin, Manu Barreiro, Fernando Seoane et Iriome remplacement Roberto Canella, Chris Ramos, Joselu, Carlos Pita et Edouard Campabadal, tandis que les changements dans le Valladolid Ils étaient Jawad El Yamiq, Fede San Emeterio, Christ González, Anuar Mohamed Tuhami et Allvaro Aguado, qui est entré pour fournir Kiko Olivas, Villa Toni, Oscar Plano, Saïdy Janko et Roque Mesa.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de six cartes ont été vues. Par le Lugo l’arbitre sanctionné de jaune pour Juan Antonio Ros, tandis que l’équipe de Valladolid a réprimandé Joaquin Fernández, Javi Sanchez, Saïdy Janko et Fede San Emeterio et avec du rouge à Shon Weissman.

Avec ce résultat, le Lugo reste avec un côlon et le Valladolid obtient sept points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe portugaise affrontera le CF Fuenlabrada et, pour sa part, le Valladolid réel le fera contre lui Burgos.

Fiche techniqueLugo :Roberto, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Joaquín Fernández, Saidy Janko, Rubén Alcaraz, Roque Mesa, Lucas Olaza, Toni Villa, Óscar Plano et Shon WeissmanValladolid réel :Óscar Whalley, Eduard Campabadal, Juan Antonio Ros, Xavi Torres, Roberto Canella, David Mayoral, Carlos Pita, Hugo Rama, Josep Sene, Chris Ramos et JoseluStade:Largeur du chariotButs:Shon Weissman (0-1, min. 11) et Toni Villa (0-2, min. 53)