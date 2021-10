Le Real Valladolid fait match nul contre le SD Ponferradina (2-2)

10/01/2021 à 23:03 CEST

La Ponferradina et le Valladolid ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce vendredi dans le Stade El Toralin. La SD Ponferradina Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Las Palmas par un score de 2-1. Pour sa part, Valladolid réel Il venait de battre 2-0 dans son stade à Alcorcon lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième division, tandis que le Valladolid classé sixième à la fin du match.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Youri à la minute 62. Mais plus tard, l’équipe de Valladolid a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Ruben Alcaraz à 68 minutes. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce au but de Shon Weissman à la minute 72 qui lui a laissé un 1-2 Valladolid. Cependant, le SD Ponferradina atteint l’égalité grâce à un nouvel objectif de pénalité maximale de Youri, qui a ainsi réalisé un doublé dans la foulée, en 86, concluant la confrontation sur un résultat final de 2-2.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Ponferradina qui sont entrés dans le jeu étaient Cristian Rodriguez, Kuki zalazar, Paul Antoine et Kike saverio remplacement Eduardo Espiau, Agustin Médina, José Maria Amo et José Manuel García, tandis que les changements dans le Valladolid Ils étaient Villa Toni, Ruben Alcaraz, Christ González, Fede San Emeterio et Oscar Plano, qui est entré pour remplacer Roque Mesa, Anuar Mohamed Tuhami, Sergio Léon, Allvaro Aguado et Gonzalo argent.

L’arbitre a montré un total de six cartons : trois cartons jaunes au Ponferradina, spécifiquement à Agustin Médina, Banane et Daniel Ojeda et deux à Valladolid (Allvaro Aguado et Robert). De plus, il y avait un carton rouge pour Diogo queiros par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Ponferradina il reste 16 points et le Valladolid avec 11 points.

Au tour suivant de la deuxième division, le SD Ponferradina jouera contre Real Sociedad B à la maison, tandis que le Valladolid réel devra faire face dans sa querelle contre le Malaga.

Fiche techniqueSD Ponferradina :Amir Abedzadeh, Paris Adot, Copete, Alexandru Pascanu, José Antonio Ríos, Daniel Ojeda, Agustin Medina (Kuki Zalazar, min.74), José Maria Amo (Paul Anton, min.75), José Manuel García (Kike Saverio, min. 89), Eduardo Espiau (Cristian Rodriguez, min.61) et YuriValladolid réel :Roberto, Luis Pérez, Kiko Olivas, Diogo Queiros, Lucas Olaza, Gonzalo Plata (Óscar Plano, min.81), Álvaro Aguado (Fede San Emeterio, min.81), Roque Mesa (Toni Villa, min.58), Anuar Mohamed Tuhami (Rubén Alcaraz, min.58), Shon Weissman et Sergio León (Cristo González, min.74)Stade:Stade El ToralinButs:Yuri (1-0, min. 62), Rubén Alcaraz (1-1, min. 68), Shon Weissman (1-2, min. 72) et Yuri (2-2, min. 86)