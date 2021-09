Le Real Valladolid remporte la victoire à domicile contre Alcorcón (2-0)

26/09/2021 à 23:03 CEST

Les Valladolid gagné 2-0 contre Alcorcon lors du match joué ce dimanche dans le José Zorrilla. Les Valladolid réel a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Gérone par un score de 1-0 et avait pour le moment une séquence de trois défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Alcorcon il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Almería. Avec cette défaite, l’équipe madrilène a atteint la vingt-deuxième position après la fin du match, tandis que le Valladolid réel est onzième.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Allvaro Aguado à la 19e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Valladolid, qui a augmenté sa distance avec un but de Shon Weissman quelques instants avant le coup de sifflet final, en 86, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Anuar Mohamed Tuhami, Oscar Plano, Christ González, Saïdy Janko et Fede San Emeterio remplacement Villa Toni, Gonzalo argent, Sergio Léon, Luis Perez et Roque Mesa, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Combattu, Asencio, Oscar Arribas Pasero, Asier Cordoue et Juan Bravo, qui est entré par Giovanni zarfino, Hugo Fraile, Abdelhafid Al Badaoui Sabri, Juan Hernández et Ander Gorostidi.

L’arbitre a réprimandé Sergio Léon et Roque Mesa par le Valladolid déjà Nicolas Gorosito par l’équipe madrilène.

Avec ce résultat, le Valladolid obtient 10 points et le Alcorcon avec trois pointes.

Le prochain engagement de la deuxième division pour le Valladolid réel est contre le SD Ponferradina, Pendant ce temps, il Alcorcon affrontera le Real Sociedad B.

Fiche techniqueValladolid réel :Roberto, Luis Pérez (Saidy Janko, min.80), Kiko Olivas, Diogo Queiros, Gonzalo Plata (Óscar Plano, min.71), Roque Mesa (Fede San Emeterio, min.81), Álvaro Aguado, Lucas Olaza, Shon Weissman , Toni Villa (Anuar Mohamed Tuhami, min.63) et Sergio León (Cristo González, min.71)Alcorcon :Dani Jiménez, Laure, David Fernández, Nicolás Gorosito, Bellvís, Hugo Fraile (Asencio, min.63), Giovanni Zarfino (Lucho, min.46), Antonio Moyano, Ander Gorostidi (Juan Bravo, min.79), Abdelhafid Al Badaoui Sabri (Oscar Arribas Pasero, min.63) et Juan Hernández (Asier Córdoba, min.79)Stade:José ZorrillaButs:Álvaro Aguado (1-0, min. 19) et Shon Weissman (2-0, min. 86)