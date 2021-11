Le réalisateur adjoint de « Rust », Dave Halls, brise le silence après une fusillade mortelle sur le plateau

L’assistant réalisateur qui a remis à Alec Baldwin l’arme utilisée dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie a rompu son silence sur l’incident mais n’a pas fourni les détails de l’incident.

Le 21 octobre, Baldwin répétait une scène pour le film de genre occidental lorsqu’il a déchargé une arme à feu dont on lui avait dit qu’elle n’était pas chargée. Le projectile a frappé et finalement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Dave Halls était l’une des quatre personnes à manipuler l’arme le jour de la fusillade, ont déclaré les forces de l’ordre, avec Baldwin, l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et le maître des accessoires Sarah Zachry.

Lundi, Halls a rompu son silence sur la question, offrant une déclaration au New York Post.

Dave Halls, directeur adjoint de « Rust » qui, selon les autorités, a remis l’arme à Baldwin, a rompu son silence à la suite d’une fusillade mortelle sur le plateau. (IMDb / Jim Weber/Santa Fe New Mexican)

« Halyna Hutchins n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec qui j’ai travaillé, mais aussi une amie », a-t-il déclaré. « Je suis choqué et attristé par sa mort. »

Le cinéaste a poursuivi: « J’espère que cette tragédie incitera l’industrie à réévaluer ses valeurs et ses pratiques pour s’assurer que personne ne soit à nouveau blessé au cours du processus de création. »

Halls n’a fourni aucun détail sur ce qui, selon lui, pourrait être réformé ou sur la façon dont les changements auraient pu aider à éviter ce qui s’est passé sur le tournage de « Rust ».

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée après avoir été touchée par un projectile d’une arme à feu sur le tournage de « Rust » au Nouveau-Mexique. (AP Photo/Jae C. Hong | Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

En outre, il a déclaré qu’il était « submergé par l’amour et le soutien » et a ajouté que ses « pensées vont à tous ceux qui ont connu et aimé Halyna ».

Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a déclaré la semaine dernière qu’il y avait « une certaine complaisance » dans la façon dont les armes étaient manipulées sur le plateau. Les enquêteurs ont trouvé environ 500 cartouches – un mélange de balles à blanc, de balles factices et de balles réelles présumées – même si le spécialiste des armes à feu de l’ensemble, Gutierrez-Reed, a déclaré que de vraies munitions n’auraient jamais dû être présentes.

Gutierrez-Reed a déclaré par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle ne savait pas d’où venaient les balles en direct et a blâmé les producteurs pour les conditions de travail dangereuses.

Alec Baldwin a déchargé une arme à feu – on lui a dit qu’elle était « froide » ou déchargée – sur le tournage de « Rust ». (Jim Spellman/.)

Lundi, l’avocate de Halls, Lisa Torraco, est apparue dans « The Story with Martha MacCallum » et a d’abord déclaré que Halls « n’avait absolument pas » remis l’arme chargée à Baldwin, bien qu’elle ait ensuite fait marche arrière et esquivé les questions à ce sujet.

Lorsqu’on la presse davantage, l’avocate a déclaré qu’elle avait parlé à certains membres de l’équipe qui se souvenaient de Gutierrez-Reed remettant l’arme à Baldwin tandis que d’autres se souvenaient avoir vu Halls la passer à l’acteur directement après avoir reçu l’arme par Gutierrez-Reed lui-même.

Selon un mandat des autorités, Baldwin s’est vu remettre l’arme à feu par Halls. Un mandat indiquait que Halls avait remis l’arme à Baldwin et l’avait déclarée « froide », un terme industriel signifiant que l’arme n’était pas chargée de munitions, y compris à blanc. Selon l’Associated Press, citant la demande de mandat de perquisition, Halls ignorait que des balles réelles se trouvaient à l’intérieur de l’arme à feu.

L’arme utilisée par Baldwin était l’une des trois que Gutierrez-Reed avait placées sur un chariot à l’extérieur du bâtiment où se répétait une scène, selon les dossiers du tribunal.

Le département du shérif du comté de Santa Fe enquête toujours sur l’incident et a déclaré qu’il était « trop tôt » pour commenter les accusations potentielles lors d’une conférence de presse mercredi. Cependant, le shérif Adan Mendoza a depuis qualifié les efforts du département d' »enquête criminelle ».

« Je ferais attention en utilisant le mot » accident « », a déclaré Mendoza lors d’une apparition jeudi sur « Fox & Friends ».

« C’est évidemment une tragédie, et c’était évitable, donc en ce moment c’est une enquête criminelle. »

