Le réalisateur Andy Fleming nous a donné un aperçu du tournage d’Emily à Paris

12h Comme les Français « ne croient pas aux collations entre les repas », explique Andy, il n’y a pas de services d’artisanat sur le plateau. Et ce matin-là, « j’avais un peu faim », admet-il. « Et quelqu’un a senti mon humeur baisser et m’a apporté un sandwich et c’était du saumon et de la roquette et c’était vraiment délicieux. Et puis je me suis senti mieux. »

Ce qui est bien comme scène suivante entre Lily et Parc Ashley (BFF Mindy d’Emily) nécessite un certain courage émotionnel. Traversant la rue jusqu’au jardin du Palais-Royal, ils tirent sur le banc exact où les deux s’étaient rencontrés dans le pilote. « Je regardais les plans de la première scène que nous avons fait là-bas et j’essayais de les imiter pour cet épisode parce qu’il y a en quelque sorte un grand tournant dans cette scène », taquine-t-il.

Mais surtout, il essayait de garder le cap. « Nous n’avions pas tourné là-bas depuis longtemps », explique-t-il, « et nous avons tous eu une sorte d’émotion juste parce que, vous savez, tellement de temps s’était écoulé. » Pour le moment, il est difficile de ne pas penser à la fois où il a rencontré Lily l’année dernière – l’une de ses premières interactions sociales après des mois d’isolement – « et nous nous sommes dit : ‘Allons-nous jamais refaire des films ? Comment pouvons-nous le faire? Y aura-t-il un vaccin? ‘ »