Le réalisateur Clueless se souvient de la première impression de Brittany Murphy

Lorsque Brittany Murphy auditionnée pour le rôle de Tai dans Clueless, elle s’est immédiatement démarquée de la foule.

« Nous avons vu beaucoup de gens pour le rôle de Tai, et j’avais l’impression que tout le monde agissait plutôt que de le ressentir. Et quand Brittany est arrivée, elle était tout simplement authentique », a déclaré le scénariste et réalisateur du film. Amy chahuteur, rappelé dans le nouveau documentaire de HBO Max What Happened, Brittany Murphy ?. « Elle se sentait juste comme une fille douce qui ne correspondait pas aux autres et essayait juste d’être gentille mais, genre, était perdue dans ce monde et c’était exactement ce que je cherchais. »

Bien sûr, Murphy a obtenu le poste. Le film de 1995 a été un énorme succès et a fini par être un rôle marquant pour la star. Murphy a continué à jouer dans plusieurs autres films, dont Girl, interrompu, 8 Mile, Just Married et Uptown Girls. Elle a également fait du doublage pour l’émission télévisée King of the Hill.