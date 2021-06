Le réalisateur Craig Gillespie parle des performances “électriques” de Sebastian Stan et Lily James dans le rôle de Pam & Tommy ⋆ .

Quand les premières photographies promotionnelles sont tombées pour Craig Gillespie’s Pam & Tommy biopic, illustrant les transformations étonnantes de Sebastian Stan et Lily James, Internet a failli s’effondrer plus que lorsque la tristement célèbre vidéo des deux sujets a été divulguée en ligne. Désormais le directeur de Cruelle a parlé des performances derrière les images, qualifiant le travail du duo sur la série Hulu d’« électrique ».

Tout en faisant le tour de son histoire sur les origines de Disney, Gillespie a parlé au Hollywood Reporter du jour où les photographies de Stan et James ont été abandonnées, en disant que “J’étais en train de tourner ce jour-là le Pam & Tommy, et chaque fois que je sortais du plateau, tout le monde devenait fou de la réponse qui se produisait. Je ne m’y attendais pas du tout. En fait, je n’étais même pas sûr qu’ils laissent tomber des photos. Mais c’étaient les photographies que j’avais voulu qu’elles lâchent, en particulier celle en noir et blanc. J’ai tellement senti que cela résumait leur relation, dans la série également. “

Il a ensuite expliqué à quel point leurs performances sont bien plus qu’un simple travail de maquillage phénoménal, en disant: “Cela a été un voyage incroyable pour eux de faire cette transformation, physiquement avec leur formation, mais aussi ce qu’ils font en tant qu’acteurs” , a-t-il ajouté : « C’est un défi de taille chaque fois que vous affrontez des personnages emblématiques dans les médias, et ils vont être beaucoup scrutés. Et essayer d’incarner un personnage comme Pamela, qui est si familier, et d’être capable de faire ce qui n’est pas seulement une usurpation d’identité, est une tâche ardue pour un acteur. Je pense que le public sera incroyablement surpris de voir à quel point Lily [James] pu donner vie à ce personnage en tant que personne pleinement formée, par opposition à une usurpation d’identité.

Gillespie a continué à soutenir son duo de stars alors qu’il parlait de la série de huit épisodes produite par Seth Rogen et Evan Goldberg, affirmant que «C’était tellement amusant à faire, je dois le dire. Les deux dans des scènes ensemble, je les trouve assez électriques.

Pam & Tommy suit l’histoire de leur relation remontant à leur romance éclair qui a commencé avec leur mariage après ne se connaître que pendant 96 heures en 1995.

Dirigé par Moi, celle de Tonya Craig Gillespie, le film présente une distribution qui comprend Taylor Schilling, Nick Offerman, Spenser Granese, Mozhan Marnò, Andrew Dice Clay et Pepi Sonuga.