Le réalisateur d’Aquaman 2, James Wan, révèle l’inspiration d’un film d’horreur pour le royaume perdu

Pour ceux qui ne connaissent pas la planète des vampires, le film italien suit les membres d’équipage survivants de deux vaisseaux spatiaux qui se sont écrasés sur une planète inexplorée appelée Aura. Les survivants se retrouvent bientôt pourchassés par les habitants d’Aura ressemblant à des esprits qui ont possédé les cadavres de leurs cohortes. Il a été supposé que Ridley Scott a été influencé par Planet of the Vampires pour Alien et Prometheus, donc en supposant que cela soit vrai, James Wan est en bonne compagnie pour le canaliser pour Aquaman et le royaume perdu.