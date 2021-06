Le réalisateur d’Assassin’s Creed Valhalla, Baptizat, rejoint EA Motive

28 juin 2021 – 10h07

Le directeur d’Assassin’s Creed Valhalla d’Ubisoft, Eric Baptizat, a rejoint le studio Motive d’Electronic Arts.

Tel que rapporté par Axios et VGC, il a été embauché par Motive en tant que directeur de jeu sur un projet non annoncé. Baptizat a passé 16 ans chez Ubisoft à Montréal, travaillant d’abord comme lead game designer pendant 12 ans avant une promotion de game director en 2018. Avant cela, il a travaillé chez a2m et Infogrames.

Il rejoint EA Motive au milieu de rumeurs selon lesquelles le studio travaille sur une “réimagination” de la franchise d’horreur de science-fiction Dead Space, qui a été développée à l’origine par Visceral Games de San Francisco. Ce studio a été fermé par EA en 2017 et le jeu Star Wars sur lequel il travaillait – Ragtag – a été annulé en même temps.

EA Motive a été créé en 2015 avec le vétérinaire d’Ubisoft Jade Raymond à la barre. Elle a quitté le studio en 2018 et a déménagé à Google Stadia. Motive a contribué à Star Wars Battlefront 2 en 2017 – ce qui en fait la partie histoire de ce jeu – et était derrière les escadrons Star Wars de l’année dernière.

Le directeur général de Motive, Patrick Klaus, a déclaré que le studio avait “plusieurs” projets en cours.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

