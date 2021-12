Le réalisateur d’Attack On Titan crée un anime Netflix avec des vibrations de jeu

Tokyo inondée par une pluie de bulles défiant la gravité et isolée du reste du monde devient un terrain de jeu pour les enfants perdus qui se battent dans une compétition de parkour en équipe. Cela ressemble à un jeu. Au lieu de cela, il s’agit d’un nouveau film d’animation original appelé Bubble, écrit par le scribe de Puella Magi Madoka Magica Gen Urobuchi et réalisé par Attack on Titan’s Tetsurō Araki.

Comme l’a souligné Polygon, la première bande-annonce de Bubble pourrait très bien être l’ouverture animée d’un jeu de plate-forme sauvage et ouvert. Peut-être une sorte d’évolution de l’action libre de la série Mirror’s Edge d’EA. Détruites par ces bulles mystérieuses, les tours tordues de Tokyo constituent le terrain d’essai parfait pour le parkour, avec des adolescents qui courent effondrés vers, glissant à travers les décombres, escaladant des wagons de train renversés et rebondissant sur les bulles persistantes dans l’air.

Bien sûr, Bubble ne se limite pas à des adolescents qui courent partout en ayant l’air cool. Le film se concentre sur Hibiki, un jeune as du parkour réputé pour son insouciance. Lorsque l’adolescent à la recherche de sensations fortes fait une chute dans l’océan, il est sauvé par une fille nommée Uta aux pouvoirs mystérieux. Le tout est une version unique du conte de fées original de la Petite Sirène, mais au lieu que la fille tombe amoureuse, ait le cœur brisé et se transforme en bulles, ici une bulle tombe amoureuse et devient une fille. Des choses plus étranges se sont produites. Eh bien, des choses plus étranges se sont produites dans l’anime, au moins.

Rappelle l’un d’un certain jeu PS Vita préféré des fans de Sony.Image: Netflix

Bubble, qui fait ses débuts dans le monde entier sur Netflix le 28 avril, a ce qui ressemble à une histoire intéressante, une bande-annonce époustouflante et un pedigree qui comprend également l’artiste Death Note Takeshi Obata sur la conception des personnages et le compositeur d’Attack on Titan Hiroyuki Sawano s’occupant des tâches musicales. Tout ce dont il a besoin maintenant, c’est d’un lien avec un jeu vidéo pour que je puisse jouer avec Hibiki et ses amis.