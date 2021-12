Le réalisateur de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, est décédé à 58 ans

La communauté hollywoodienne pleure la perte d’un cinéaste bien-aimé.

Jean-Marc Vallée, qui a réalisé la première saison de Big Little Lies de HBO, est décédé « soudain et de façon inattendue » le 26 décembre dans sa cabane à l’extérieur de la ville de Québec, au Canada, a confirmé son représentant à E! Des nouvelles. Il avait 58 ans.

« Jean-Marc était synonyme de créativité, d’authenticité et d’essayer les choses différemment », son partenaire de production Nathan Ross dit dans un communiqué. « C’était un véritable artiste et un gars généreux et aimant. Tous ceux qui travaillaient avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. raté, mais cela réconforte de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde vivront. »

Vallée, qui est né et a grandi à Montréal, Québec, a étudié le cinéma à l’Université du Québec à Montréal. En 2005, le film phare de Vallée CRAZY, qu’il a écrit, réalisé et coproduit, est sorti. Dans les années qui suivirent, Vallée dirigea Émilie émousséele film de 2009 The Young Victoria et Matthew McConaugheyDallas Buyers Club. Le film de 2013 a valu à Vallée une nomination aux Oscars pour la meilleure réalisation en montage cinématographique.