Le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, produira un documentaire sur Steph Curry pour Uncut Gems Studio

Un documentaire sur la superstar de la NBA Steph Curry est en préparation, et le réalisateur de Black Panther Ryan Coogler le produira. Le film s’appelle “Underrated”, et il vient du studio de cinéma A24.

Le film se concentrera sur les nombreuses réalisations de Curry, y compris son temps à jouer avec les Wildcats de Davidson à l’université où il a mené son équipe dans une course folle vers l’Elite Eight in March Madness. Il a été repêché dans la NBA en 2009 et est actuellement l’un des meilleurs joueurs et celui dont on parle le plus.

Pete Nicks (Homeroom) devrait diriger Underrated. Quant à A24, qui finance le film, ce n’est que le dernier grand projet du studio, après Lady Bird, Uncut Gems et Minari. A24 était également à l’origine du nouveau documentaire de Val Kilmer, Val.

Quant à Coogler, il a produit cette année Space Jam: A New Legacy. Il est également aligné pour diriger Black Panther: Wakanda Forever, dont la sortie est prévue en 2022.