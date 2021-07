Le réalisateur de Black Widow explique pourquoi ils ont choisi de rater le camée de Tony Stark

in

Le film, qui se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, était mûr pour qu’Iron Man/Tony Stark fasse une apparition. (Photo avec l’aimable autorisation de Marvel Studios)

Cate Shortland, la réalisatrice de Black Widow, a révélé pourquoi le film ne présente pas une apparition en camée de l’une des plus grandes stars de l’univers cinématographique Marvel. Le film, avec Scarlett Johansson dans le rôle principal, voit son personnage Natasha Romanoff confronté à un complot lié à son passé plus sombre. Cependant, un personnage de son passé qui ne figurait pas dans le film est Iron Man/Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr.

En 2019, un rapport a presque apparemment confirmé que Black Widow inclurait la performance finale de Downey Jr en tant qu’Iron Man/Tony Stark dans un film Marvel après sa mort dans Avengers : Endgame. Le film, qui se déroule entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, était mûr pour qu’Iron Man/Tony Stark fasse une apparition.

Cependant, Shortland a expliqué pourquoi les réalisateurs ont choisi de garder Downey Jr hors de la portée du film. Shortland a révélé qu’elle avait eu des discussions initiales sur la question du film mettant en vedette d’autres personnages de l’univers cinématographique Marvel avec le patron de Marvel, Kevin Feige. Cependant, ils ont finalement décidé que Romanoff devrait être seul dans le film.

Elle aurait dit qu’il y avait eu des discussions initiales sur tout, y compris tous les différents personnages qui pourraient faire partie du film. Ce qu’ils ont finalement décidé, une idée qui est venue de Feige, c’est que le personnage n’avait pas besoin des garçons. Shortland a ajouté qu’ils ne voulaient pas avoir l’impression que Black Widow avait besoin de soutien. En conséquence, ils ont décidé de la faire rester seule, ce qu’elle fait.

Black Widow est sorti dans la plupart des territoires la semaine dernière et est déjà devenu le film au box-office. Il a remporté la plus grande ouverture au box-office sur les marchés nationaux et internationaux à ce jour. Les fans en Inde, cependant, devront attendre que le film tombe sur Disney + Hotstar pour manquer une dernière fois leur milliardaire philanthropique préféré.

