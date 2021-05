Le réalisateur de Black Widow propose une mise à jour passionnante sur le film Marvel de Scarlett Johansson

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est un endroit en croissance constante et un certain nombre de projets très attendus s’annoncent. Le chef parmi eux est Black Widow de Cate Shortland, qui donnera enfin au titulaire Avenger un film en solo. Et la dernière mise à jour du réalisateur sur le blockbuster longtemps retardé ne manquera pas d’exciter les fans de Marvel.