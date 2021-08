Le réalisateur de Broken Roads, Craig Ritchie, discute du prochain RPG

Capture d’écran : Routes brisées / Kotaku Australie

De temps en temps, les développeurs australiens créent une belle surprise. Un indie sorti de nulle part était Broken Roads, un cRPG traditionnel se déroulant dans l’outback avec des échos de Wasteland et de Mad Max. Le jeu ne devrait pas sortir avant 2022, mais j’ai contacté le directeur de jeu de Broken Roads pour savoir où se dirigeait le RPG australien.

Noter: Cette histoire a été mise à jour suite aux nouvelles de la sortie PC et console de Broken Roads en 2022.

Au cas où vous l’auriez manqué, le pitch de base pour Broken Roads était le suivant : c’est un RPG narratif post-apocalyptique avec un combat au tour par tour classique, le principal crochet étant le système Moral Compass du jeu. Prévu pour une sortie en 2021 sur toutes les principales plates-formes, le système de moralité offre aux joueurs une gamme d’options de dialogue et de choix tout au long du jeu qui correspondent à la personnalité générale de leurs personnages. Il n’est donc pas possible de basculer d’un extrême à l’autre en quelques les choix.

Couplé au cadre de l’Australie occidentale et à un processus de création de personnage qui génère votre personnage à travers une série de réponses aux dilemmes moraux, c’est un jeu qui coche beaucoup de cases pour les fans de RPG. Mais pour mieux comprendre où le jeu se dirige, ce que l’effet du récent financement gouvernemental signifiera pour le projet et ce que c’était que de créer des versions contrefaites d’Elite et de Privateer à l’adolescence, j’ai discuté avec Craig Ritchie, le fondateur du développeur Drop Bear Bytes et le directeur du jeu de Broken Roads.

Kotaku Australie : Broken Roads a obtenu un financement de l’État–pouvez-vous expliquer ce que cela signifie exactement?

G/O Media peut toucher une commission

Craig Ritchie, fondateur de Drop Bear Bytes et directeur du jeu Broken Roads : Le soutien de Film Victoria nous a permis de développer l’équipe narrative et de faire appel à Alexander Swords en tant que scénariste principal et Jade Stewart, Josh Shurte et Jack Currie en tant que concepteurs narratifs. L’un de nos objectifs était d’avoir différents règlements dans le jeu écrits par différents auteurs, gérés et coordonnés pour la cohérence par les responsables.

Dans l’avenir australien que nous écrivons, il n’y a pas du tout de réseau de communication centralisé, donc avoir des emplacements entièrement différents en termes de sensation, de ton, de personnages, etc. Et en termes de taille d’équipe, nous avons une équipe de base de sept personnes, avec 14 pigistes auxquels nous faisons appel pour différentes tâches et à différents points du pipeline de production.

Avec la boussole morale du jeu, à quel point pouvez-vous faire prendre conscience au joueur des choix qu’il ne peut pas faire en raison de ses choix philosophiques passés ? Du point de vue de la conception, cela aide-t-il ou nuit-il à la rejouabilité (et aux considérations UX) de rendre le joueur régulièrement conscient du chemin non emprunté ?

Ritchie : Nous sommes occupés à explorer de nouveaux éléments de la boussole morale que nous n’avons pas encore montrés publiquement, et qui ne sont certainement pas complètement développés, donc en bref, je cherche des moyens d’avoir une “mémoire morale” de base (définitivement un titre de travail ! ) où si vous aviez pris certaines décisions dans un quadrant moral particulier, cela se “remplit” en quelque sorte de l’intérieur vers l’extérieur de sorte que même si votre vision du monde change (l’arc d’or que vous pouvez voir dans la boussole morale), vous n’êtes toujours pas complètement empêché de prendre certaines décisions compatibles avec l’histoire de votre personnage.

Ensuite, il y a la conception que nous testons. Certaines options simples dans chaque quadrant peuvent parfois être disponibles. Nous ne voulons vraiment pas restreindre les joueurs, mais il doit y avoir de l’importance à poursuivre une attitude/un penchant philosophique particulier dans le monde.

Nous concevons également dès le départ pour permettre au joueur de choisir ce dont il est conscient – cela couvre des choses comme leur faire savoir qu’il y a une option qu’ils ne vérifient pas, en l’expliquant complètement jusqu’à ce que le dialogue le choix serait, ou si cela dit simplement quelque chose comme «option non disponible» ou ce que vous avez. Nous avons pris cette décision très tôt, et maintenant que nous pouvons marquer certaines réponses en fonction des tests de compétence/moralité, il nous est facile de définir des paramètres à l’échelle du système contrôlés par le joueur.

Je pense que taquiner le joueur avec des options qui ne sont pas disponibles encourage vraiment la rejouabilité, et vous n’avez pas à gâcher le contenu qu’ils manquent – il suffit de laisser entendre qu’il est là…

Pouvez-vous décrire le processus de conception des dilemmes moraux auxquels le joueur est confronté lors du processus de création de personnage ?

Ritchie : Le processus ici consiste à créer une série de branchements d’interactions scénarisées après que le joueur a sélectionné l’histoire d’origine de son personnage. Ceux-ci présenteront de courts scénarios écrits dans le monde de Broken Roads et chacun aura plusieurs options pour le joueur.

La façon dont fonctionne la boussole morale est qu’il y a un système dynamique sous le capot qui ajuste votre penchant philosophique en fonction de la différence entre l’endroit où vous vous trouvez actuellement et l’option que vous venez de prendre. Vous vous déplacez à la fois autour de la boussole ainsi que vers ou loin du centre, ce qui élargit ou rétrécit votre vision du monde.

Capture d’écran : Routes brisées / Kotaku Australie

En conséquence, nous permettons aux joueurs de commencer avec à peu près n’importe quel penchant philosophique. Comme ils le sont lors de la création du personnage, ils seront tous au tout début du jeu, et je veux faciliter les choses aux joueurs. Ainsi, même si nous n’allons pas reculer devant les sujets sensibles, les dilemmes moraux et les décisions difficiles lors de la création du personnage peuvent bien être reconnaissables pour ceux qui sont familiers avec les problèmes élémentaires d’éthique/philosophie. Nous avons beaucoup de contenu de jeu pour les explorer plus en profondeur !

Pourquoi avez-vous choisi l’Australie-Occidentale comme décor ? Avez-vous des antécédents personnels avec WA ?

Ritchie : Lorsque nous avons commencé, la conception originale était un voyage à travers tout le pays. Il n’a pas fallu longtemps avant de voir à quel point il y avait à WA sans avoir besoin de s’aventurer plus loin. J’ai fait un voyage là-bas et j’ai conduit pendant quelques jours, j’ai pris environ un millier de photographies, je me suis arrêté et j’ai parlé aux habitants dans différents bars et pubs, j’ai parcouru des rues secondaires et des routes de ferme au hasard, et j’en ai trouvé tellement absolument parfait pour le début d’une aventure post-apocalyptique.

Je n’ai pas d’histoire personnelle là-bas, non, mais j’ai adoré ce que j’ai vu dans beaucoup de choses qui m’ont rappelé les petites villes isolées de la région d’Afrique du Sud où j’ai grandi.

J’ai lu dans une interview précédente qu’une grande partie des modèles économiques et de l’équilibrage du jeu se fait à l’aide de feuilles de calcul complexes et complexes. À quoi ressemblent-ils et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le processus de création de processus pour le développement de jeux vidéo ?

Eh bien, cela n’a rien d’extraordinaire pour la conception de jeux d’après mon expérience. C’est juste un tas d’onglets, de colonnes et de lignes avec des éléments dynamiques pour que vous puissiez éditer des choses à la volée : ils s’intègrent directement dans la construction du jeu, il est donc rapide et facile pour un non-codeur d’ajuster les valeurs et de tester les choses. Un exemple qui fonctionne directement dans la feuille sans avoir à créer de build est le flux de montée en niveau, que nous avons modélisé pour montrer comment les valeurs, les statistiques dérivées et les compétences ou talents disponibles se débloquent en fonction de l’attribut que le joueur choisit au niveau supérieur.

En termes de processus de développement de jeux vidéo, des livres entiers ont été écrits sur le sujet. Notre équipe est composée de personnes qui travaillent dans l’industrie depuis des décennies, certaines qui ont travaillé sur plusieurs titres sur plusieurs plateformes, et certaines pour lesquelles il s’agit du tout premier projet de jeu vidéo. Nous avons un mélange d’expérience et de meilleures pratiques sur lesquelles nous nous appuyons, la plupart centrés sur la gestion de projet agile, mais encore une fois, il s’agit d’un sujet très profond. Il existe de nombreuses méthodologies éprouvées et testées, et nous utilisons ce que nous savons qui fonctionne et sommes flexibles en cas de besoin.

Capture d’écran : Routes brisées / Kotaku Australie

Disco Elysium a reçu de nombreux éloges l’année dernière pour avoir évité certaines des idées traditionnelles de ce que les RPG classiques peuvent et devraient être. Avec quels types d’expériences et de systèmes voudriez-vous voir les cRPG jouer, ajouter ou supprimer complètement, que ce soit dans Broken Roads ou dans un autre cadre ?

Ritchie : Disco Elysium a définitivement changé le paysage ! Ils ont fait des trucs vraiment sympas et c’est très encourageant de voir qu’un jeu comme celui-ci peut remporter le jeu de l’année, recevoir le genre d’éloges critiques et populaires dont il dispose, et que les gens n’ont pas peur de lire dans les jeux vidéo en 2020.

Des outils comme Unity et, par conséquent, la facilité avec laquelle les nouveaux arrivants créent des jeux, réduisant cette barrière à l’entrée, sont formidables. Cela permet à l’expérimentation et à de nouvelles idées d’être réellement exécutées et non plus seulement du domaine de ceux qui ont l’expérience ou le capital pour travailler sur de grands et ambitieux projets comme les RPG.

Certaines des choses que j’aimerais voir sont une intégration plus profonde entre de nouvelles idées et plusieurs systèmes de jeu, par exemple si vous proposez quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’un tout nouveau mécanisme ou d’une façon originale de faire quelque chose que nous avons vu. avant, alors je pense qu’il y a beaucoup de place à explorer et à innover. Mélanger les mécanismes du temps au combat, avoir des drapeaux de quête affectés par le dialogue puis affecter votre prochaine bataille, par exemple, combiner des éléments de survie et de roguelike avec un système de gestion des relations, trouver des moyens d’ajouter des RNG/des lancers de dés là où nous n’en avions pas auparavant, et ainsi de suite .

En termes de ce que j’aimerais voir supprimé, eh bien, c’est entièrement subjectif, mais j’adorerais jouer à d’anciens jeux Final Fantasy sans rencontres aléatoires et zéro grind ! Je pense qu’ils ont déjà commencé à le faire dans certaines des rééditions, donc, bon début jusqu’à présent. Mais bien sûr, il suffit d’enfreindre les règles et de se rendre compte que certaines conventions existent parce qu’elles offrent la meilleure expérience pour les joueurs, alors que certaines règles ne sont là que parce que nous n’avons pas encore trouvé quelque chose de mieux.

Colin McComb rejoint le projet après avoir travaillé sur Torment: Tides of Numanera. Qu’apporte concrètement son expérience au projet ?

Ritchie : C’est super d’avoir Colin à bord ! Je suis ravi qu’il ait eu la disponibilité dans son emploi du temps et, plus important encore, qu’il ait aimé ce que nous faisions. C’est un cercle complet intéressant, avec des titres comme Fallout 2 et bien sûr Planescape: Torment étant de si grandes influences sur Broken Roads, et maintenant Colin dans l’équipe. Il vient juste de commencer avec nous, mais les discussions initiales et tout ce dont nous avons parlé au cours du dernier mois ont été formidables. La façon dont il pense à la conception de RPG, l’expérience qu’il a acquise et, bien sûr, le fait qu’il s’intéresse également à la philosophie, convient parfaitement.

Capture d’écran : Routes brisées / Kotaku Australie

L’Australie en tant que thème est reproduite dans les jeux vidéo de l’une des deux manières suivantes : des accents d’ocre lourds ou des friches post-apocalyptiques de type Mad Max. Si aucun de ces décors narratifs n’existait, que considéreriez-vous comme un jeu australien – et pensez-vous que l’Australie plus largement a une identité suffisamment forte en dehors des accents pour qu’elle puisse porter le décor d’un jeu ?

Ritchie : Eh bien, il y a beaucoup plus en Australie que ces deux choses. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec les différentes parties du pays, et combien il y a de variété autour de l’Australie en termes de flore, de faune et de paysages. Vous pourriez probablement faire un jeu de gestion très cool… Sim Australia ou des jeux de stratégie sur le thème de l’environnement me viennent à l’esprit. Ensuite, il y a, bien sûr, une abondance de culture indigène sur laquelle s’appuyer qui n’a rien à voir avec les accents ocriers ou les friches. Bien sûr, l’Australie a une identité bien au-delà de celles-ci.

Vous avez mentionné que vous aviez créé un jeu de combat spatial/de combat comme Elite ou Privateer quand vous étiez enfant – pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ? Y a-t-il des jeux Space Trader/Privateer-esque que vous aimez en ce moment ?

Ritchie : Hahaha, wow, j’avais oublié que j’en avais discuté ! C’était juste un tas de documents de conception influencés par Elite, Space Rogue et Privateer, avec un peu de Star Control II pour faire bonne mesure ! Beaucoup de jeux que j’aimais à 13 ans. Plus récemment, la série X a probablement été le summum des aventures spatiales en solo, et j’ai passé trois ans et demi chez CCP Games à travailler sur EVE Online et EVE: Valkyrie et j’ai passé beaucoup d’heures dans les deux.

Le jeu le plus récent à apparaître sur mon radar qui correspond à la facture, mais je n’y ai pas encore joué, est Rebel Galaxy Outlaw. Ces jeux nécessitent généralement beaucoup de temps libre, car vous voulez vous immerger complètement – ​​et le temps libre est un peu plus important en ce moment ! Me l’a encore demandé une fois que nous avons expédié Broken Roads !

Cette histoire est apparue à l’origine sur Kotaku Australia.