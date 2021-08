Le réalisateur de Casino Royale dirigerait-il un autre film Bond après Pas le temps de mourir? Voici le dernier

Martin Campbell dit qu’il aime la franchise et, bien sûr, serait intéressé à revenir. Le réalisateur a travaillé avec deux Bonds différents dans Pierce Brosnan et Daniel Craig, et s’il revenait à la franchise, il travaillerait à nouveau avec un nouveau James Bond. Casino Royale était l’introduction parfaite pour Craig’s Bond et est toujours l’un des films de Craig Bond les plus appréciés. S’il y a quelque chose par rapport aux autres films, c’est la scène brutale et tristement célèbre mettant en vedette un Daniel Craig nu dont tout le monde se souvient très bien.